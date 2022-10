Huwelijksfeest in goud, diamant en briljant: 'Eerste halfjaar niks aan'

De gemiddelde leeftijd in het dorpshuis in Lieshout was dinsdagmiddag ruim boven de 75 jaar. Alle stellen die in 2021 een huwelijksjubileum hadden van goud (50 jaar), diamant (60 jaar) of briljant (65 jaar), kwamen namelijk samen voor een feestje van de gemeente Laarbeek. En dat zorgde voor een hoop verliefde blikken en zoenen. Een portret van drie, nog altijd verliefde, stellen.

Vanwege corona werd het bruiloftsfeest een jaartje uitgesteld. In 2021 waren in Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout (gemeente Laarbeek) maar liefst 111 stellen 50, 60 of 65 jaar getrouwd. Daarvan kwamen er 83 samen met de burgemeester en Wim Daniëls toosten op hun jubileum.

En Theo verrijkt het leven van Betsie door haar overal bij te betrekken. “Hij trekt mij overal mee naartoe. Hij zal nooit alleen gaan, hij vraagt altijd of ik mee ga.” Het eerste halfjaar was even doorbijten maar daarna is het alsnog goed gekomen, is de conclusie van Betsie.

En die slechte tijden hebben ze de afgelopen twee jaar ook meegemaakt. En juist toen was Betsie er voor Theo. “Dat maakt haar zo leuk. Ik heb een hartstilstand gehad en toen heeft ze mij fantastisch verzorgd.” En ook daarvoor was ze er altijd voor Theo. “Ik ben een bezige bij, veel van huis vanwege vrijwilligerswerk en dat heeft ze altijd geaccepteerd.”

Bij Frans en Betsie Coppens wordt er na vijftig jaar nog altijd gezoend. Toch was het niet meteen een sprankelend huwelijk. “Het eerste halfjaar vond ik niks aan. Hij deed niet wat ik vroeg”, vertelt Betsie. Toch is er nooit gedacht om uit elkaar te gaan. “Ik ben van de ouderwetse stempel, eenmaal getrouwd is getrouwd. Dan blijf je bij elkaar, in goede en slechte tijden”, zegt Frans.

Theo en Jo Biggelaar houden het al ruim zestig jaar met elkaar uit. “Dat is helemaal niet zo moeilijk”, is de eerste reactie van Jo. En dat komt volgens haar omdat Theo altijd zo grappig is. “Dat maakt hem leuk.” En waarom Jo zo leuk is, weet Theo ook wel: “Omdat ze altijd van huis af is geweest”, zegt hij met een hele grote lach. “Ze is ongeveer dertig jaar weggeweest, dus ik ben maar dertig jaar getrouwd.”

“Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan en was daarom veel van huis”, verduidelijkt Jo snel. “Maar ik ben ook veel thuis geweest hoor.” Beide hebben nooit aan stoppen gedacht. “Ik denk dat ik nergens een beter kan vinden”, zegt Theo op zijn Brabants. Jo vult hem aan: “Het is geven en nemen, meer geven dan nemen. Als je dat maar weet.”

En een zoen? “Dat doen we zeker nog, maar dan hebben we altijd de gordijnen dicht, dat ziet geen mens”, vertelt Theo. Toch krijgt Jo twee seconden later, in een volle feestzaal, een dikke doen van hem.

65 jaar getrouwd: “Elke avond nog een zoen”