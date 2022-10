Tycho heeft zijn gestolen werkbus terug: 'Zat vol met drugsafval'

Tycho Scheepers (22) uit Kaatsheuvel was nog maar net gestart als hovenier toen zijn witte werkbus in september werd gestolen. Hij dacht de bus nooit meer terug te zien, tot hij plots een telefoontje kreeg van de politie uit Brunssum. De bus was in Limburg gevonden en zat vol met drugsafval.

De diefstal van de bus in september was een dikke streep door de rekening van de beginnend ondernemer. Tycho had de bus aangeschaft voor 10.000 euro, maar lang kon hij niet van zijn aankoop genieten. De bus, volgeladen met gereedschap, werd gestolen.

Dat zijn gestolen bus teruggevonden is, heeft Tycho te danken aan een oplettende Limburgse flatbewoner die de politie belde nadat twee weken lang een onbekende grote witte bus op het parkeerterrein stond. Die werd na de melding weggesleept.

"Wij kregen telefoon van de politie. Mijn vader is er meteen heen gereden met de originele sleutel. De bus was in perfecte staat. Alles zat er nog op, alleen is het gereedschap zoals de trilplaat, snoeigereedschap en heggenschaar weg. Dat kost ook nog eens bijna 1900 euro, maar gelukkig hebben we met de crowdfunding genoeg opgehaald.”

Een paar dagen later en Tycho had zijn bus nooit meer teruggezien, zo vermoedt de politie. "Ze denken dat de dieven ermee weg wilden rijden en de bus later in brand wilden steken. De achterkant zat namelijk vol met GHB en drugsafval, zagen we toen mijn vader hem opendeed. De wagen was waarschijnlijk net geladen voor vertrek."

Er zijn geen sporen van vernieling. De jonge hovenier laat de sleutel voor de veiligheid opnieuw inlezen. "En er wordt in de garage gecontroleerd of de dieven er geen track and trace in geïnstalleerd hebben, voor het geval ze terugkomen."