Kinderen tekenen en schrijven zelf een vacature voor nieuwe juf of meester

Een lieve juf of meester die grapjes maakt en vaak mee buiten gaat spelen, dat is wat de leerlingen van basisschool Oudendijk in Woudrichem willen. De school is op zoek naar nieuwe leerkrachten en om dat wat aanlokkelijker te maken hebben ze iets creatiefs bedacht: de kinderen maken zelf de vacatures.

De kinderen vinden het ook belangrijk dat hun nieuwe juf of meester sportief is. "Er is een kindje dat een meester wil die hem kan leren voetballen en weer iemand anders zoekt een leerkracht die kan mountainbiken," vertelt communicatie-medewerker Marianne Sijberden.

Toen duidelijk werd dat er twee leerkrachten bij moesten, zat de school met de handen in het haar. "Een vacature invullen was al lastig, maar twee? We wisten echt niet hoe we dit voor elkaar moesten krijgen", vertelt Sijberden. "Toen kwamen we op het idee om de kinderen erbij te betrekken. Dat is niet alleen leuk, het valt ook op. En uiteindelijk zijn het ook deze kinderen waar je als nieuwe leraar voor gaat werken."

Natuurlijk is er behalve het 'eisenpakket' van de leerlingen ook nog een profielschets van de schooldirectie, daarin staat welke nieuwe leerkracht zij wenst. Of de kinderen straks ook mogen meebeslissen wie hun nieuwe leraar wordt? "Dat zou wel heel leuk zijn", lacht Sijberden. "Maar dat staat nu nog niet op de rol. Eerst moeten al die leuke leraren in Brabant maar eens gaan schrijven."