Rinus (82) speelt nog volleybal: 'Zo lang mijn pacemaker het doet'

Naar de bal duiken, doet hij niet meer. Ook hoog springen, kan hij maar beter laten. Maar verder is de 82-jarige Rinus Meijer uit Helmond nog bloedfanatiek met zijn sport. Op 22-jarige leeftijd begon hij met volleybal en voorlopig is hij nog niet te stoppen. Tot grote vreugde van zijn cardioloog. "Die zegt: gewoon doorgaan."

Het vriendenteam van Rinus komt elke dinsdagavond bij elkaar in een sporthal in Helmond. De een draait nog fanatiek met de armen als warming-up, maar Rinus springt meteen het veld in. "Ik ben al opgewarmd, ik heb thuis afgewassen", lacht hij. Een gezellig, maar ook fanatiek partijtje van anderhalf uur volgt. Rinus speelt voluit anderhalf uur mee, met hier en daar een pauze om even wat te drinken. "Deze sport kun je nog tot op hoge leeftijd doen", zegt Rinus verheugd.

"Hij heeft een paar hele goede technieken. Ik kan er nog van leren"

"Ik vind het echt heel stoer", zegt Lisa Kabel. Zij is met 26 jaar de jongste die deze avond meespeelt. "Soms gaat hij voor een bal, dan denk je, die heeft ie niet meer. En dan pakt ie hem toch nog. Hij heeft een paar hele goede technieken. Ik kan er nog van leren, hoor." Rinus kan maar moeilijk stilzitten. "Als ik niet zou kunnen volleyballen, dan zou ik gewoon wat anders gaan doen. Een beetje voetbal. Je moet lekker in beweging blijven. Vanmorgen was ik nog bij de cardioloog. Alles was goed en ik hoef pas volgend jaar terug te komen."

"Mensen zeggen tegen mij, zo wil ik ook wel oud worden."