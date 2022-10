Lekkerste gehaktbal komt uit Klundert, Brabant domineert de ranglijst

Wie de lekkerste gehaktbal van Nederland wil proeven, kan terecht bij Keurslager Jongmans uit Klundert. Dat werd woensdag bekend op de slagersbeurs in Utrecht. En het Brabantse feestje werd nog groter: Keurslager De Jong uit Gilze en Keurslager Ron de Kwant uit Hank maken de top 3 compleet.

"De winnende gehaktbal heeft een authentieke, ambachtelijke uitstraling en is prachtig rond", zo licht de jury haar beslissing toe bij de uitreiking op slagersbeurs Slavakto. "Daarnaast heeft de bal de juiste balans van ingrediënten, waardoor de smaak goed naar voren komt. Hij heeft een goede bite en is technisch perfect afgewerkt. Een knap staaltje vakmanschap."

De winnende slager is dolblij met de waardering voor zijn ballen. "Het is ons weer gelukt. In 2019 wonnen we deze prijs ook, vorig jaar stonden we in de top 10 en afgelopen april waren we nog derde met onze spareribs. Hier werken we hard voor met ons team."

Moordende concurrentie

Een kleine maand geleden werden alle ingezonden gehaktballen al getest door een vakkundige jury, onder leiding van het Expertisecentrum voor het Slagersambacht. En de concurrentie was groot, vertellen de kenners. "De ballen die de top 10 hebben gehaald, zijn stuk voor stuk van hoge kwaliteit. Goed van smaak én vorm."