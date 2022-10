Rieneke verbruikte voor 15.000 euro energie: 'Heb nog zonnepanelen ook'

Een tórenhoge energierekening is allang geen nieuws meer. Neem Giel Janssens. De 72-jarige Bredanaar zag afgelopen zondag op zijn maandoverzicht dat hij in september voor een bizarre 100.038 kuub aan gas had verbruikt. De rinkelende kassalade bij Essent spuwde er een prijskaartje van 116.936 euro bij uit. En 54 cent. Gekker kan het niet worden.

Hold my beer, klinkt het vanuit Uden. Rieneke van Hees stuurde dinsdag namelijk een nog onwaarschijnlijker screenshot van energieverbruik. Haar leverancier, Oxxio, heeft blijkbaar net als Essent soms ook te maken met een af en toe rammelende app annex meterstand. Dat, óf Rieneke runt stiekem de grootste Bitcoin-mine of wietplantage van heel Brabant. Haar stroomverbruik van afgelopen maandag kwam namelijk uit op het astronomische bedrag van 15.209,15 euro. “En dit is van één dag, he", meldt ze erbij. “En we hebben nog zonnepanelen ook.”

Ka-ching. (Foto: Rieneke van Hees).