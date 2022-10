Dakloze studenten houden slaapfeest uit protest: 'Slaap al maanden in tent'

Op de bank bij vrienden slapen, in een tentje, of langer bij je ouders blijven wonen. Dakloze studenten moeten creatief zijn, nu ze geen kamer kunnen vinden. Om aandacht te vragen voor hun problemen en om oplossingen te bedenken organiseerde de Crisiscommissie Studentenhuisvesting woensdagavond in Eindhoven een slaapfeestje.

"Ik slaap al twee maanden samen met Adèle in een tent", vertelt Noam. Ze komt uit de Verenigde Staten en studeert aan de Design Academy in Eindhoven. In haar eerste studiejaar woonde ze met Adèle uit Frankrijk op kamers. Daar konden ze maar één jaar blijven, dus moesten ze op zoek naar een andere woonruimte. Dat is niet gelukt. En daarin staan Adèle en Noam zeker niet alleen.

"Sommige buitenlandse studenten zijn simpelweg dakloos."

De filmzaal in LAB-1 stroomt deze avond langzaam vol studenten die óf zelf woonruimte zoeken, óf wel mensen kennen die problemen hebben met het vinden van een kamer. Sommigen houden een kussen onder hun arm en een slaapzak over hun schouders. Op het grote filmscherm staat de tekst The Sleepover, een nacht om samen te dromen. "Sommige buitenlandse studenten zijn simpelweg dakloos", zegt Veronique van Dijk. "De woningnood is voor iedereen groot, maar voor studenten die de weg nog niet goed kennen in Eindhoven is het al helemaal moeilijk om iets te vinden. Eigenlijk zou de gemeente of universiteit iets moeten regelen", vindt Veronique.

"Het is belachelijk als er twee mensen in een huis met vijf slaapkamers wonen."

Ook woonwethouder Mieke Verhees van Eindhoven is afgekomen op het slaapfeestje. Niet om te blijven slapen, maar om aan te horen met welke oplossingen de creatieve studenten komen. "Huisvesting is voor alle groepen een probleem, niet alleen voor studenten. Er zijn gewoon te weinig woningen", meent Verhees. "Er zijn ook veel studenten uit het buitenland die, door de woningnood, niet naar Eindhoven komen en dat is iets wat we niet willen. Er worden meer huizen gebouwd, maar dat duurt allemaal te lang." Studente Anwyn Howard uit Australië vindt dat er voldoende ruimte in de stad is, maar dat die niet goed wordt gebruikt. "Eindhoven is niet goed voorbereid op buitenlandse studenten. De huizen die er zijn gaan naar werknemers van bedrijven en niet naar studenten. Bovendien zijn er veel leegstaande panden die prima geschikt zijn om studenten in te huisvesten", vertelt Anwyn. "Ook is het belachelijk als er twee mensen in een huis met vijf slaapkamers wonen. Dat is zonde van de ruimte." Na het uitwisselen van alle ideeën worden de slaapzakken in de filmzaal uitgerold en hopen de studenten te gaan dromen van een toekomst met voldoende woonruimte voor iedereen. Helaas zal dat voorlopig waarschijnlijk nog een droom blijven.