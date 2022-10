Een vast energiecontract in deze roerige tijden, is dat verstandig of niet?

De grillige energieprijzen van tegenwoordig zorgen voor veel onrust. Toch komt er heel af en toe een kansje voorbij om een energiecontract af te sluiten met váste tarieven. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, of toch niet? We vragen het een aantal deskundigen.

Bij de Consumentenbond worden de oren gespitst als vaste contracten worden aangeboden. "Is het een energiemaatschappij door wie je wordt benaderd, of is het een tussenhandelaar?", vraagt woordvoerder Joyce Donat zich hardop af. Want word je gebeld door een zogenaamde energiebemiddelaar, dan is het oppassen geblazen. "Je moet nooit ingaan op telefonische aanbiedingen, ook al beweren ze dat het om vaste tarieven gaat." Mocht je een aanbod krijgen van je energieleverancier, dan luidt haar advies: "Laat je goed informeren, wie is de partij die het contract aanbiedt, wat voor contractvorm is het, wat zijn de tarieven en wat zijn de voorwaarden?"

Bij de onafhankelijke website Gaslicht.com die energieprijzen vergelijkt, zijn momenteel geen vaste contracten te halen, laat Sanne de Jong weten. Als er vaste contracten zijn, is het meestal in kleine aantallen en die verschijnen niet bij Gaslicht. De keuze om een tarief vast te zetten, moet je zelf maken, is haar advies. Want ook zij heeft geen kristallen bol die de gasmarkt voorspelt. "Het is echt afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Maar wil je zekerheid en heb je het geld om een vast contract te betalen, dan is het voor jou misschien de juiste keuze. Als je het mij persoonlijk vraagt, zou ik het niet doen. De tarieven zijn nu heel erg hoog." Ook verschilt het wat voor tarieven je bij je huidige aanbieder betaalt. Want zelfs variabele contracten verschillen onderling behoorlijk van prijs. Die vergelijking moet je dus maken. De Jong verwacht dat de prijzen in het voorjaar wel eens kunnen zakken. "Maar zekerheid heb je nooit." Als de opzegvergoeding veel hoger wordt, loopt een energieleverancier minder risico en durven ze het eerder aan om vaste contracten aan te bieden." Een van de redenen dat er zo weinig vaste contracten worden aangeboden, is volgens haar onder meer de lage overstapboete van 100 euro. Het kabinet overweegt om die overstapboete te verhogen. "Als de opzegvergoeding veel hoger wordt, loopt een energieleverancier minder risico en durven ze het eerder aan om vaste contracten aan te bieden. Ze kopen energie voor een bepaalde prijs in, als consumenten voor 100 euro hun contract opzeggen, is het maar de vraag of zij de energie voor diezelfde prijs nog kunnen verkopen."

Het goede nieuws is dat er een prijsplafond aankomt. Dat betekent voor alle huishoudens vaste tarieven tot een bepaald verbruik. Voor de eerste 1200 kubieke meter gas betaal je 1,45 euro per kuub. Voor maximaal 2900 kilowattuur aan stroom betaal je 40 cent per kilowattuur. Voor alles dat je meer verbruikt, betaal je jouw huidige tarief. Hoe lager dat tarief, hoe lager dus je kosten. Ook hiervoor geldt: leg de cijfers naast elkaar en vergelijk. Of je met een betrouwbare energieleverancier te maken hebt, is volgens De Jong nooit met zekerheid te beoordelen. "Daarvoor moet je echt in de boeken kunnen kijken. De Autoriteit Consument & Markt is degene die dat doen. We merken wel dat de grote namen het momenteel beter doen op onze website." Wil je weten wat de huidige gasprijs is? Gaslicht.com houdt deze prijs bij in onderstaande grafiek.