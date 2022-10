PSV heeft geen kind aan FC Zürich en wint met ruime cijfers

PSV heeft donderdagavond met 1-5 gewonnen van FC Zürich. Na 35 minuten voetballen was de wedstrijd al beslist met een 0-4 tussenstand. De Eindhovense club revancheerde zich in Zwitserland van de harde nederlaag van afgelopen weekend tegen SC Cambuur (3-0).

Na het debacle in Leeuwarden kon PSV zich niet nog een misstap begaan op bezoek bij FC Zürich. Ruud van Nistelrooij wijzigde zijn basiselftal op drie plekken ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Cambuur. Eén wissel pakte al snel goed uit. Yorbe Vertessen begon in de punt van de aanval en hij maakte na tien minuten al de 0-1 voor PSV. Nog geen vijf minuten later lag ook de 0-2 al in het doel. Wederom was het de Belg die scoorde.

Zwak Zürich

PSV zat op rozen, maar wat vooral opviel was dat FC Zürich een zeer matige ploeg was. De Eindhovenaren deden precies wat het moest doen tegen zo’n matige ploeg. Het klapte er binnen no-time overheen. Na 35 minuten stond er al een 0-4 tussenstand op het scorebord. Cody Gakpo en Xavi Simons waren verantwoordelijk voor de doelpunten. PSV, waar verder Jordan Teze en Jarrad Branthwaite op de bank begonnen, was op weg naar een eenvoudige overwinning. Het enige moment van onoplettendheid in de eerste helft was vlak voor rust toen Tosin Aiyegun voor open doel over schoot. Goede statistieken Gakpo

Er was een hoop te doen rondom Cody Gakpo afgelopen transferperiode, maar uiteindelijk bleef de aanvaller in Eindhoven. Inmiddels zijn er veel statistieken die de goede prestaties van de Eindhovenaar benadrukken. Gakpo maakte vlak na rust de 0-5 en hij kwam in een illuster rijtje gelijk met de grote Romario. Daarnaast is er geen enkele speler in de grootste competities die tien goals en tien assists heeft gegeven.

