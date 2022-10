Brand door explosief in brievenbus huis in Oss, enorme schade

Bij een huis aan de Gerrit van Veenstraat in Oss is donderdagnacht rond halftwee een explosief door de brievenbus gegooid. Daarna ontstond er brand. De schade is aanzienlijk.

De brandweer had donderdagnacht grote moeite om het appartement binnen te komen. Volgens een brandweerman was de voordeur voorzien van 'zeer deugdelijke' sloten. Ram en kettingzaag

Met het inzetten van onder meer een ram en een kettingzaag lukte het de brandweer uiteindelijk toch het huis binnen te komen en de bewoonster naar buiten te halen. Zij werd opgevangen door ambulancemedewerkers, maar was niet gewond. Er wordt volop onderzoek gedaan. Mensen die iets verdacht hebben gezien of er meer van weten, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. De politie is op zoek naar mensen in de buurt die bewakingscamera's hebben, in de hoop zo meer te weten te komen.

Het kostte de brandweer moeite het huis in Oss binnen te komen (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).