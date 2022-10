Dode man in het water in Uden is omgekomen door noodlottig ongeval

De man die vrijdagochtend gevonden is in het water aan de Florijn in Uden, is door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Zo laat de politie weten. Een voorbijganger zag vrijdagochtend een lichaam drijven in het water en seinde de hulpdiensten in.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De politie hield in eerste instantie nog rekening met alle mogelijke scenario's maar uit politieonderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. Aan de Florijn is een parkje met een langwerpige vijver waarin de man werd gevonden. Aan de kant van de vijver ligt een herenfiets, het is niet duidelijk of de fiets ook van de man is. De brandweer rukte rond tien uur uit na de melding van de voorbijganger. Er werden schermen geplaatst bij de plek waar de man is gevonden. Een deel van de omgeving werd afgezet met lint. Meerdere ambulances werden opgeroepen en ook de brandweer en de politie waren aanwezig. Rond een uur zijn de hulpdiensten vertrokken.

Agenten hebben een deel van de omgeving afgezet met lint (foto: Marco van den Broek/SQ Vision).

Schermen rond de vindplaats van de dode man in Uden (foto: Marco van den Broek/SQ Vision).