Dollemansritten: ook deze wegpiraten maakten de Brabantse wegen onveilig

Eerder deze week trok de bestuurder van een Renault Clio veel bekijks, toen zijn dollemansrit werd vastgelegd op dashcam-beelden. Volgens een onderzoek van het Algemeen Dagblad had in 2020 ruim een half miljoen van de Nederlanders zo’n apparaatje in de auto waarmee de Blik op de Weg-achtige beelden kunnen worden vastgelegd. Een overzicht van andere Brabantse wegpiraten die we al eerder voorbij zagen schieten.

Loïs Verkooijen Geschreven door

Dollemansrit door woonwijk

In toenemende mate filmen en delen weggebruikers camerabeelden van eigen of andermans capriolen op de weg. Ook steeds meer Brabanders lijken fan van de dashcam. Zo legde Rosmalenaar Yoni deze zomer met de camera van zijn auto een dollemansrit vast van een busje dat op hoge snelheid door een woonwijk reed. De bestuurder besloot het busje te volgen nadat zijn eigen auto geraakt werd. Hij ging erachteraan om de verzekeringspapieren te laten tekenen. Het resultaat van de achtervolging: een video waarop te zien is hoe het busje door de woonwijk slingert.

Wachten op privacy instellingen...

Over de kop

Op de A58 bij Etten-Leur werd een rustig gesprek in de auto verstoord door een levensgevaarlijke inhaalactie. De dashcam legde een Mercedes Coupé vast die de auto van rechts inhaalt. Vervolgens verloor de bestuurder vermoedelijk de macht over het stuur en raakte in de slip. Op de video is te zien hoe de auto vervolgens over de kop slaat en naast de weg terechtkomt.

Wachten op privacy instellingen...

Snelheidsduivels

Ook zonder camera op de voorruit komen de snelheidsduivels bij een breder publiek onder de aandacht. Op de A16 zorgden videobeelden van een snelheidsduivel op een motor in 2020 veel bekijks. Twee motorrijders reden in elf minuten van Breda naar Rotterdam en filmden de rit met een camera op de helm. De videobeelden werden door de bestuurders zelf op sociale media geplaatst, waarna de politie de jongens van 23 en 25 aanhield. De rechtbank oordeelde eind 2021 dat de jongens vijf jaar geen motor mogen besturen. Ook moesten ze twee weken de gevangenis in en wacht hen twee maanden cel wanneer ze binnen die vijf jaar toch de motor op kruipen.

Wachten op privacy instellingen...

Inspirerende capriolen

De levensgevaarlijke capriolen van de motorrijders leken andere wegpiraten te inspireren. In diezelfde week doken meerdere filmpjes op, bijvoorbeeld van een snelheidsduivel in een Audi R8. Hij filmde zijn snelheidsmeter, terwijl hij de racewagen met de andere hand over de weg stuurt. Op de video van slechts negen seconden is te zien hoe hij een snelheid van 284 kilometer per uur bereikt. De politie startte destijds naar aanleiding van de video’s een onderzoek.

Wachten op privacy instellingen...