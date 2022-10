Frans Bauer strijdt tegen fraude met politie: 'App je even voor mij'

Frans Bauer gaat de strijd aan tegen fraude met Whatsapp. Gemiddeld raken slachtoffers tot 3000 euro kwijt als ze via het communicatiemiddel zijn opgelicht en dat is meer dan vorig jaar. De politie komt vrijdag daarom met een nieuwe campagne ‘App je even voor mij’, waar de zanger belangeloos aan meewerkt. "Het is schandalig hoe gewetenloos deze criminelen te werk gaan."

Loïs Verkooijen Geschreven door

De zanger uit Fijnaart vindt het schandalig dat criminelen op zo'n manier misbruik maken van het vertrouwen van het slachtoffer. Daarom besloot hij mee te werken aan een drietal campagnefilmpjes. Laat je niet neppen

In het eerste filmpje, dat vrijdag online kwam, krijgt een appje krijgt met de tekst: ‘Pap, heb je even voor mij, maak wat geld voor me vrij’. Zijn boodschap aan het eind van de video: laat je niet neppen bij het appen.

Frans bereidde zijn fans al voor op de campagne via sociale media. Op zijn kanalen deelde hij een video waarin hij vertelde dat hij onderweg was naar het politiebureau om aangifte te doen. Over de reden van de aangifte liet hij niets los. Nadat de fans een paar uur in spanning hadden gezeten, werd later die dag duidelijk dat de video een stunt was om aandacht te vragen voor de start van de campagne.

