Terwijl godshuizen dichtgaan, verrijst in Breda een splinternieuwe kerk

Kerken in Brabant lopen leeg, worden verkocht of zelfs gesloopt. Maar in Breda wordt juist een nieuwe, grotere kerk gebouwd, omdat ze het toenemend aantal volgelingen anders niet kwijt kunnen. Het gaat om de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen. In de volksmond worden ze mormonen genoemd, een naam die de volgelingen liever niet gebruiken.

"De naam mormonen verwijst naar onze vertaling van het Boek van Mormon, maar wij zijn volgelingen van Christus en wij vinden het belangrijk dat in de naam van ons geloof zijn naam ook voorkomt", vertelt Lucy Boom. Ze is net terug van een jaar zendingswerk in Polen, waar ze Oekraïense vluchtelingen hielp.

Een impressie van als de kerk klaar is.

De kerkgemeenschap groeit, zowel in Zuid-Nederland als Vlaanderen. De huidige kerk aan de Monseigneur de Vetstraat in Breda is zelfs te klein om alle geloofsgenoten onderdak te bieden. Daarom wordt druk gebouwd aan een nieuwe kerk. Lucy is blij dat de bouw van hun nieuwe onderkomen aan de Ettensebaan snel vordert: "Heel vet en tof. Straks kunnen we hier maximaal 500 mensen ontvangen, maar wij verwachten gemiddeld zo'n 150 kerkgangers die de vieringen bijwonen." Op het terrein is parkeerplek voor 80 auto's.

De bouw van de nieuwe kerk aan de Ettensebaan in Breda. (foto: Raoul Cartens)

Lucy is met haar 21 jaar vol overtuigd van wat haar geloof haar brengt: "Onze gemeenschap voelt als familie en ik vind hier de beginselen waar ik voor sta. Ten eerste naastenliefde. We zijn allemaal broers en zussen van elkaar en moeten elkaar helpen en ondersteunen. Maar ook dat ik een doel heb hier in het leven. Dus dat ik niet alleen geboren ben, maar dat ik ook de taak heb om mensen naastenliefde te geven." Op de grens van Polen en Oekraïne hielp Lucy vrouwen die uit het oorlogsgebied waren gevlucht door hen op opvanglocaties een plek te bieden. "Ik heb heel veel respect voor de mensen uit Oekraïne, die mij aan naastenliefde veel meer hebben geleerd dan wat ik hen kon bieden." Lucy had veel werk met het schrobben en poetsen van de opvanglocaties en de gevluchte vrouwen, van huis en haard verstoken, namen het liefdevol van haar over. In november bereikt de nieuwe kerk haar hoogste punt. De opening staat gepland voor maart komend jaar. Bijzonder aan het nieuwe godshuis in Breda is het doopvont. Nu nog in aanbouw, maar wezenlijk anders dan in katholieke kerken. "Het lijkt op een zwembadje, maar dat is het niet. Net zoals bij Christus die werd gedoopt door Johannes de Doper gaan de volgelingen hier helemaal kopje onder", legt Lucy uit.

"De deuren van onze kerk staat wagenwijd open om een kijkje te komen nemen."

De aankondiging van de bouw van de nieuwe kerk zorgde aanvankelijk voor wat gemor in de omgeving. Er waren zorgen over verkeersoverlast en 'onbekend maakt onbemind'. Inmiddels is de geloofsgemeenschap op betere voet met de mensen die in de buurt wonen. "Hier verderop woont een klarinettist. Hij heeft aangeboden om samen met zijn medemusici te spelen bij de opening van onze kerk. Hoe mooi is dat?", zegt Lucy. "En voor alle mensen die nieuwsgierig zijn, de deuren van onze kerk staat wagenwijd open om een kijkje te komen nemen."

Het doopvont in aanbouw, waarin de volgelingen volledig kopje onder gaan. (foto: Raoul Cartens)