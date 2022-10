Vijf tips van een stylist: zo richt je voor een prikkie je huis in

Je huis inrichten met minder dan 3000 euro. Statushouders moeten het ermee doen en ook Nederlanders die in de bijstand zitten, krijgen als ze verhuizen soms een kleine bijdrage van de gemeente. Sowieso is het in financieel lastige tijden handig om te weten hoe je met een smalle beurs van je woning toch een fijn thuis maakt. We vroegen interieurstyliste Chrissy van den Heuvel om tips.

1. Maak een plannetje

Zorg dat je eerst helder hebt wat je nodig hebt of wat je graag zou willen veranderen, is een van haar adviezen. “Dus ga niet los allemaal dingen kopen die je leuk vindt, maar maak een plannetje voor jezelf en ga dan pas inkopen doen.” Op die manier voorkom je volgens de styliste impulsaankopen en bespaar je geld.

2. Niet te veel

Less is more. “Wat je vaak ziet is dat mensen heel veel kleine spulletjes op een dressoir of tafel gaan zetten, maar dat maakt het juist rommelig. Koop een groot item en wat kleine items erbij. Dat ene grote item is wat duurder, maar daar heb je vaak lang plezier van. En dan ben je minder snel op uitgekeken op de troepjes die je in huis hebt staan, waardoor je niet opnieuw naar de winkel rent.”

3. Koop tweedehands

Doe online tweedehands aankopen. "Dus kijk op Vinted en Marktplaats, maar hou zeker ook de Facebookgroepen in jouw woonplaats in de gaten. Heel veel mensen geven daar gratis hun stoelen, banken en tafels weg."

4. Kijk bij de kringloop

Ook in de Kringloopwinkel zijn volgens Chrissy topstukken te vinden voor weinig. “Veel mensen hebben een vooroordeel over de kringloopwinkel, terwijl ik juist heel enthousiast word als ik er rondloop. De spullen staan vaak in een grauwe, drukke omgeving met weinig licht en ik merk dat mensen het lastig vinden om daar doorheen te kijken. Maar hier kun je soms echt de pareltjes vinden.”

5. Creatief met kleurtjes of knoppen

En als je dan toch in de kringloopwinkel aan het speuren bent en denkt een lelijke kast te zien: “Probeer er dan doorheen te kijken”, is Chrissy’s advies. “Ik zie altijd heel veel spullen waar je met een kleine aanpassing toch iets heel leuks van kan maken. Bedenk wat een kleurtje kan doen of andere knoppen erop. Ben creatief!”

