Een kaal huis inrichten van top tot teen: dit bedrag krijgen statushouders

Wanneer asielzoekers het asielzoekerscentrum (AZC) eindelijk mogen verlaten en een woning krijgen toegewezen, zijn ze vaak dolblij. Maar dan staan ze voor een volgende uitdaging: hoe ga je die woning inrichten als je helemaal geen spullen hebt en weinig mensen kent in de buurt?

Hiervoor is er het zogenaamde inrichtingsbudget voor statushouders, maar dat is lang niet altijd genoeg. Uit een rondgang van Omroep Brabant blijkt dat de bedragen die statushouders krijgen om hun huis in te richten per gemeente flink verschillen. Het maakt dus wel degelijk uit in welke gemeente je terecht komt.

Als je geluk hebt, ligt er al een vloer in de woning en hangen er gordijnen, maar het kan ook zomaar zijn dat de woning nog helemaal kaal is. Om een volledig huis van top tot teen in te richten – van de vloer en muurverf tot een bank en tv – heb je een flink bedrag nodig.

Grote verschillen

In de meeste gemeenten wordt de hoogte van het bedrag aangepast naar de grootte van het huishouden. Zo krijgt een alleenstaande minder dan een gezin met drie kinderen. Soms zijn dit vaste bedragen per persoon, ergens anders zijn de bedragen afhankelijk van de specifieke situatie.

In zeker zeven Brabantse gemeenten is het inrichtingsbudget een gift en hoeven de statushouders het bedrag niet terug te betalen. In de gemeenten Alphen-Chaam, Gilze en Rijen, Baarle-Nassau en Oisterwijk zit je het meest gebakken. Zo krijgen kamerbewoners hier een gift van 1847 euro en voor een zelfstandig wonende is dat bedrag 3531 euro.

In Alphen-Chaam, Gilze en Rijen en Baarle-Nassau krijgen statushouders daarnaast ook nog geld om het huis op te knappen. Zo krijgen ze 332 euro voor de woonkamer, keuken en de badkamer en nog eens 134 euro per extra slaapkamer.

Bedragen niet hoog genoeg

Ook in Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Oosterhout is het inrichtingsbudget een gift. In zeventien andere gemeenten is het bedrag deels een gift en deels een lening. In de praktijk houdt dit in dat er een bedrag wordt ingehouden op de uitkering voor een bepaalde periode. Na deze periode wordt het restantbedrag kwijtgescholden.

In dertien gemeenten gaat het om een lening en moet het volledige bedrag worden terugbetaald. Het maakt dus op het gebied van het inrichtingsbudget wel degelijk uit in welke gemeente je als statushouder terechtkomt.

Maar of het nou een gift is of een lening, uit gesprekken met verschillende statushouders en medewerkers van Vluchtelingenwerk Helmond blijkt dat deze bedragen vaak niet hoog genoeg zijn.

Zo spraken we met de kersverse statushouder Mohamad Khalil uit Syrië. Hij heeft net de sleutel gekregen van zijn woning in Helmond. "Ik weet nog niet of ik het ga redden met dit bedrag, maar ik kan hopelijk veel dingen tweedehands krijgen en gelukkig ben ik handig."

Bekijk hieronder de grote verschillen tussen het inrichtingsbudget voor statushouders in Brabantse gemeenten: