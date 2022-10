Mohamad probeert met 3500 euro zijn nieuwe huis in te richten

Mohamad wist voor 1800 euro een hele inboedel op de kop te tikken (Foto: Alice van der Plas) Mohamad in een van de nog lege slaapkamers (Foto: Alice van der Plas) Mohamad in zijn nog lege woonkamer (Foto: Alice van der Plas) Volgende Vorige 1/3 Mohamad wist voor 1800 euro een hele inboedel op de kop te tikken (Foto: Alice van der Plas)

Mohamad Khalil uit Syrië heeft geluk. Dat vindt de woningbouwstichting en hijzelf ook. Mohamad wist weg te komen uit een land dat door oorlog verscheurd is en neemt nu zijn intrek in een eengezinswoning in Helmond.

Het andere huis van Mohamad in Syrië ligt in puin. Het is geplunderd in de oorlog. “Mijn boeken zijn verbrand.” De broer van Mohamad is doodgeschoten, de familie ligt uit elkaar en leeft in verschillende landen in Europa. “Ik wilde mijn kinderen daar niet laten opgroeien. Er is geen onderwijs meer.” Nu is hij een kersverse statushouder en heeft hij de sleutels gekregen van zijn nieuwe woning. “Ik heb hier zoveel geluk mee gehad”, zegt hij. De vloer ligt er al in. De trappen zijn bekleed met nieuwe vloerbedekking. Er hangen nog gordijnen. Dat zijn al een paar kostenposten die Mohamad kan aftikken. “Voor de vloeren alleen al zou je 500 euro kwijt zijn.” Niet elke statushouder treft het zo, veel huizen zijn helemaal kaal. Sommigen moeten meer uitgeven dan de ander.

"Ik heb mijn vrouw en kinderen al een jaar niet gezien"

Mohamad loopt naar boven en bekijkt een inbouwkast. “Hier kan ik me mooi verstoppen als mijn vrouw me roept”, grapt hij. Mohamad hoopt dat zijn vrouw en drie kinderen, die nog in Turkije zitten, snel kunnen overkomen. “Ik heb ze al een jaar niet gezien, er is geen minuut van de dag dat ik niet aan ze denk. Maar het is makkelijker om dit te regelen zonder je hele gezin erbij.” Vluchtelingen, die in Nederland mogen blijven snel een permanent huis geven, is volgens welzijnsorganisatie LEV-groep in Helmond een belangrijke opgave. “Als we ze net zo lang laten wachten als Nederlanders, dan heb je nog veel meer asielzoekerscentra nodig”, zegt Marco Diederen. “Statushouders zijn urgent woningzoekenden, net zoals slachtoffers van huiselijk geweld of ex-gedetineerden.”

"Sommige vluchtelingen denken dat ze in het land van melk en honing komen"

Mohamad mag de nieuwe woning niet weigeren. Als hij dat doet, wordt hij naar het azc teruggestuurd voor een ‘stevig gesprek’. “We hebben wel eens woningweigeringen, sommige vluchtelingen denken dat ze in het land van melk en honing komen”, zegt Diederen. “Meestal kunnen we dat in de kiem smoren.” Mohamad heeft 3500 euro gekregen van de gemeente voor de inrichting. Het is een deel lening, een deel gift. Inmiddels heeft hij 1800 euro uitgegeven. “Ik zag op Marktplaats een inboedel staan van iemand die ging emigreren. Banken, een televisiekast met grote tv, wasmachine, bed. Het was echt een hele goede deal.” Maar de keuken en de slaapkamers zijn nog leeg. “Ik moet zoveel aanschaffen, ik weet niet of ik meteen genoeg heb om meubels voor de kinderen te kopen.”

"Sommige vrienden zijn alleen, met niemand om ze te helpen, dat is echt afzien."

Volgens de LEV-groep is het krijgen van een eigen huis een heftig moment voor statushouders. “Alles komt ineens op je af. Je hebt niet meer de steun van je medebewoners in het azc. Nu moet je de huur betalen en de zorgverzekering." Mohamad heeft al familie in Nederland. “Sommige vrienden zijn alleen, met niemand om ze te helpen, dat is echt afzien.” Volgens de LEV-groep beginnen veel vluchtelingen die een huis moeten inrichten al in de schulden en op achterstand.

"Ik wil me erg graag voorstellen aan de buurt"