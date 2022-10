Hoe een pak melk het leven van Ton en zijn vrouw redde

Rennende mensen en een doffe klap, dat was het beeld vrijdagavond iets over zessen op een parkeerplaats in Hoeven. Een gigantische boom viel uit het niets om, nam twee andere bomen mee en belandde op dertien geparkeerde auto’s. Ton Snorrewind en zijn vrouw kwamen door een gelukje met de schrik vrij. Hun auto was bedolven onder de boom.

Vijf auto’s zijn volledig verwoest door de omgevallen bomen, acht andere auto's zijn flink beschadigd. “Wij hebben ontzettend geluk gehad dat we aan het winkelen waren en niet al in de auto zaten”, begint Ton Snorrewind uit Oudenbosch zijn verhaal. “Een paar minuten eerder hier en we waren er niet meer geweest.”

"Dan had ik hier nu niet gestaan.”

Hun verhaal is bizar te noemen. In de supermarkt hadden ze niet het pak melk dat Ton altijd koopt. “Ze hadden een nieuw pak melk en die stond niet geregistreerd in de kassa. De boel blokkeerde. De manager werd erbij gehaald en dat hele gedoe duurde wel één of twee minuten. Zo kwamen we ‘te laat’ bij de auto”, vertelt hij zaterdagochtend. “Als we een gewoon pak melk hadden gekocht, zaten we in de auto toen die boom viel. Dan had ik hier nu niet gestaan.” Toch vindt Ton zichzelf niet de grootste geluksvogel. “Dat is een vader met zijn dochtertje. Hij was net zijn boodschappen in zijn auto aan het laden. Hij hoorde wat kraken, keek naar boven en zag de hele boom op zich afkomen.” De man wist met zijn dochter net op tijd weg te rennen. “Zijn winkelwagentje inclusief boodschappen was plat. Daar was niks meer van over.”

Het winkelwagentje (foto: Noël van Hooft)

Toen Ton de supermarkt verliet hoorde hij mensen roepen om ambulances, brandweer en politie. “Ik dacht even helemaal niks, je ziet alleen maar een grote ravage.” Hij had nog heel even de hoop dat zijn auto niet geraakt zou zijn. “We hadden net acht maanden een nieuwe elektrische auto, dat is heel zuur.” Ton en zijn vrouw zijn zaterdagmorgen in Hoeven om ‘de verzekering veilig te stellen’. “Er was geen zuchtje wind vrijdag. Je ziet dat de boom geen wortels meer had. Die boom moet gewoon ziek zijn geweest”, vertelt hij. “De gemeente zegt dat ze laatst alle bomen nog gecontroleerd hebben.” Om te bewijzen dat de gemeente die controle niet goed heeft gedaan worden er foto’s gemaakt van de omgevallen boom en wortels. “Het is heel moeilijk om aan te tonen dat de gemeente nalatig is geweest. Wij moeten aantonen dat de boom ziek was, anders krijgen we geen cent.”

"Ik dacht meteen dat er slachtoffers gevallen waren.”

Claudia woont tegenover de parkeerplaats en ook van haar auto is niks meer over. Ze is er een dag later heel erg nuchter over. “Ik liep net door de bossen toen ik de bomen op me af zag komen. Dat is niet best, dacht ik meteen. Wij stonden nog net goed, anderen kwamen op ons afrennen.” Het was volgens haar in een seconden voorbij. “Het was een harde knal en we zagen allemaal bladeren op ons afkomen. Ik dacht meteen dat er slachtoffers gevallen waren.” Haar man schoot meteen te hulp. “Hij is gaan kijken of er mensen onder de bomen lagen of dat er nog mensen in de auto’s zaten. Dat was gelukkig niet zo.” Beelden van de omvallende boom: