Superfan is trots dat Max Verstappen wereldkampioen is na verwarrende race

Zijn Max Verstappen-camper stond dit seizoen maar liefst negen keer naast het circuit om de coureur aan te moedigen. Maar dit weekend zat Bas van Bodegraven uit Tilburg voor de race in Japan gewoon thuis voor de buis. Hij zag hoe Verstappen na een verwarrende race toch wereldkampioen werd. "Eerst wel, toen niet en toen toch wel. Verwarring alom", zegt een trotse superfan.

Bij alle races in Europa was Bas met zijn camper aanwezig om Verstappen aan te moedigen richting dit kampioenschap. "Negen stuks, dit jaar komt ook de GP in Abu Dhabi erbij. Die wordt minder spannend dan vorig jaar, maar toch wel leuk." En of de camper dan ook mee gaat? "Nee dat is net iets te ver weg", zegt Bas lachend.

Ook volgend seizoen weet Bas dat hij bij veel races aanwezig zal zijn. "Volgend jaar ook vaker buiten Europa", zegt de superfan trots. "We gaan ook nog de races in Miami en Canada bekijken." Maar daar zal de camper niet te zien zijn. "Het is te doen, in theorie, om er met de camper naartoe te gaan. Dat is wel erg duur dus dat gaan we maar niet doen.