Het geheim achter het verslaan van Badr Hari: 'Hard werken, goed leren'

Kickbokser Alistair Overeem versloeg zaterdagavond Badr Hari tijdens Glory Collision 4. Coach van Overeem is Nick Hemmers uit Breda. En voor de derde maal op rij wist Badr Hari niet te winnen van een van de vechters uit het team van Hemmers. "Badr blijft altijd gevaarlijk, maar we hadden hem goed bestudeerd."

Liam Toll Geschreven door

Naast Alistair Overeem traint Hemmers ook de Pool Arkadiusz Wrzosek. Vorig jaar wist Wrzosek Hari in Ahoy te verslaan doormiddel van een knock-out. Eerder dit jaar stonden de twee weer tegenover elkaar. Die partij werd door ongeregeldheden in het publiek gestaakt en als gelijkspel in de boeken gezet. "Maar eigenlijk hadden we die ook gewonnen", zegt Hemmers gefrustreerd. "Als de jury zich gewoon aan de eigen regels had gehouden was dat ook een winstpartij voor ons geweest."

"Er is wel wat extra druk als je tegen Badr Hari vecht."

Het voor elkaar krijgen om Badr Hari drie keer op rij van de winst af te houden komt door twee dingen, legt Hemmers uit. "Hard werken en goed bestuderen." Het was niet de eerste partij die Hemmers als trainer tegen Hari had, maar hij en zijn team hebben ook veel videobeelden van andere partijen gekeken. "Mijn vader heeft vroeger met zijn team ook tegen Hari gevochten, dus we kennen hem redelijk goed." Deze partij had voor team Hemmers niet per se een een extra lading. "Alle partijen zijn belangrijk en natuurlijk is er ook wel wat extra druk als je tegen zo'n grote naam als Badr Hari vecht." Na de wedstrijd is niet gefeest binnen het team want iedereen wilde graag naar huis. "Na de persconferentie was het zo twaalf uur 's nachts, dan wil je gewoon naar huis en ga je niet feesten."

"We gaan het opnemen tegen Rico Verhoeven."