Trauma’s worden blootgelegd in documentaire over gedwongen adoptie

Het is een zeer beladen plek in Breda: de kliniek Moederheil. In de kliniek verbleven tot in de jaren tachtig jonge ongehuwde zwangere vrouwen. Zij werden gedwongen hun baby af te staan voor de adoptie. Dat zorgde niet alleen voor veel verdriet bij de moeders, maar ook voor trauma’s bij de kinderen. De documentaire over deze beladen geschiedenis ging zondagmiddag in première in het Chassé Theater.

'Het geheim van Moederheil' is een documentaire van Tom van den Oetelaar, Agnes van der Straaten en Bert Geeraets, gemaakt in opdracht van Omroep Brabant.

"Mijn vader wist niet dat ik geboren was."

Acht kinderen die gedwongen zijn afgestaan voor adoptie worden gevolgd in de documentaire van bijna een uur. Eugénie Smits van Waesberghe (57) is één van hen. Eugénie kwam op haar 21ste in contact met haar moeder. Niks aan de hand, op dat moment. Later bleek er een hoop mis te zijn. “Ik heb een jaar in dat huis gewoond, daarna ben ik bij pleegouders ondergebracht en uiteindelijk geadopteerd”, vertelt Eugénie. Samen met haar vader is ze te zien in de documentaire. “Hij wist niet dat zijn vriendin zwanger was en hij wist niet dat ik geboren was. Hij is aan alle kanten buitenspel gezet om mij te zien opgroeien.” Voor haar is deze dag heel bijzonder en de documentaire een erkenning voor haar moeder die ondertussen niet meer leeft.

"Er zit echt veel emotie in de documentaire."

Documentairemaker Tom van den Oetelaar is tijdens het maken van de film enorm verrast door de pijn die er zit bij de kinderen. “Het is een echt trauma en dat verhaal is nog nooit verteld. Er zit echt veel emotie in de documentaire.” De verhalen van de acht kinderen kwam pas echt bij Van den Oetelaar binnen tijdens de montage. “Dan zie je alle verhalen samenkomen. Het heeft echt diepe impact gehad op de levens van alle betrokkenen. Ik hoop dat de film inzicht kan geven in hoe vrouwen in de samenleving onderdrukt werden", besluit Van den Oetelaar. Zondag 16 oktober is de documentaire te zien op Omroep Brabant om 11.05, 15.55 en 21.30 uur.