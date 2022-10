Guus Meeuwis krijgt bijzondere onderscheiding tijdens zijn concert

Meeuwis krijgt de Gouden Erepenning van de burgemeester. Meeuwis krijgt de Gouden Erepenning van de burgemeester. Guus Meeuwis treedt op in 013 (foto: Tom Berkers). Volgende Vorige 1/3 Meeuwis krijgt de Gouden Erepenning van de burgemeester.

Een grote verrassing voor Guus Meeuwis: zondagavond heeft hij de Gouden Erepenning gekregen van de gemeente Tilburg. Meeuwis was aan het optreden in Poppodium 013 toen hij plotseling werd onderbroken door burgemeester Theo Weterings. De artiest was enorm verbaasd.

Tom Berkers Geschreven door

"Jongens, even stoppen", zegt een van de bandleden plotseling. Meeuwis is zondagavond nog maar net begonnen met de show als de percussionist hem onderbreekt om te zeggen dat de burgmeester van Tilburg aanwezig is. Meeuwis kijkt verbaasd op als Theo Weterings het podium oploopt, met een bijzondere onderscheiding in zijn handen. Het gaat om de Gouden Erepenning van de gemeente Tilburg. Dat is een onderscheiding die volgens de gemeente bij 'hoge uitzondering' wordt uitgereikt aan mensen die een uitzonderlijke prestatie aan de Tilburg hebben geleverd. Zo heeft Meeuwis bijgedragen aan de trots en het imago van de stad. "Tilburg is verknocht aan je geraakt. Je bent een wezenlijk onderdeel van onze stad", zegt Weterings. Meeuwis krijgt de penning ook vanwege zijn zilveren jubileum.

"Als niemand luistert en komt kijken, dan gaat het niet."