Van Nistelrooij looft stabiel PSV en reageert op 'unieke' Bas Nijhuis

'Bijzonder' zei Ruud van Nistelrooij toen hem gevraagd werd naar Bas Nijhuis. Het optreden van de scheidsrechter was onderwerp van gesprek na de overwinning op SC Heerenveen. De trainer was tevreden over wat zijn ploeg liet zien in Friesland maar vreest het ergste voor Vertessen en Saibari, die geblesseerd uitvielen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Na de wedstrijd kon Ruud van Nistelrooij alleen maar complimenten geven aan zijn ploeg. "Vandaag komt maandenlang hard werken samen. We hebben een jong team en je wilt dat ze stabiel presteren. Dat heb ik vandaag gezien. Het is tot nu toe nog niet zo stabiel geweest. De oefenmeester vervolgt zijn verhaal: "De afgelopen weken was het vaak grillig. Maar we spelen nu compacter. Binnen het team is er meer bewustzijn om alles samen op te pakken. Vandaag was een mooie uiting van de vele arbeid met elkaar.”

"Je ziet soms dingen gebeuren en dan is het verbazingwekkend dat er niet gefloten wordt"

Cody Gakpo eiste een hoofdrol op door als matchwinner van het veld te stappen. Toch stond er nog een andere hoofdrolspeler op het veld. Bas Nijhuis viel op door veel door te laten voetballen wat leidde tot veel irritatie bij de Eindhovenaren. Van Nistelrooij reageerde na afloop op de scheidsrechter. “Bas is uniek. Ik vind het bijzonder hoe hij fluit. Je ziet soms dingen gebeuren en dan is het verbazingwekkend dat er niet gefloten wordt. Die verbazing hebben jullie ook kunnen zien. Of ik bas nog gesproken heb? Ik ben naar hem toe gegaan en heb hem bedankt voor de wedstrijd. Dit was de eerste keer dat ik hem meemaakte als scheidsrechter. Een bijzondere ervaring.”

"Het ziet er niet goed uit"

Over de blessures was Van Nistelrooij pessimistisch. "Het is natuurlijk balen dat Yorbe Vertessen en Ismael Saibari geblesseerd uitvallen. Dit maak je nooit meer mee dat twee spelers binnen een minuut met een spierblessure uitvallen. Het ziet er niet goed uit." Zij sluiten aan bij een volle ziekenboeg. Aanstaande donderdag tegen FC Zürich zullen ook Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Júnior nog niet bij de selectie zitten.

