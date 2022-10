Michael van Gerwen wint World Grand Prix

Michael van Gerwen heeft voor de zesde keer de World Grand Prix gewonnen. De 33-jarige darter uit Vlijmen was in de finale met 5-3 in sets te sterk voor Nathan Aspinall uit Engeland.

Van Gerwen, die een dag eerder wereldkampioen Peter Wright had uitgeschakeld, nam meteen afstand van Aspinall door de eerste set met 3-0 in legs te winnen. Ook de tweede set die de Engelse darter was begonnen ging naar 'Mighty Mike', die daarna de zesde titel in de World Grand Prix dicht bij zag komen door ook de derde en vierde set te winnen.

Aspinall gaf zich niet gewonnen, ging beter gooien en pakte een set. De Engelsman pakte daarna door en won ook de zesde en zevende set en mocht ook nog eens beginnen in de achtste set. Van Gerwen won die eerste leg echter na een misser van Aspinall op dubbel 20. Ook in de leg daarna liet Aspinall een kans op 'tops' lopen en kwam hij met 2-0 achter.

Van Gerwen gaf in de vierde leg die hij begon het initiatief weg, omdat hij miste op de dubbel waarmee de leg in de World Grand Prix moet worden begonnen. Aspinall kwam terug tot 2-2 in legs en kreeg de kans om de stand in sets gelijk te trekken, maar hij miste. Van Gerwen maakte het vervolgens wel af met dubbel 6.

Zesde winst

De World Grand Prix is een van de grote toernooien van de profbond PDC, met 600.000 Engelse pond (bijna 700.000 euro) in de prijzenpot. Van Gerwen won het toernooi al vijf keer eerder. Dit jaar won de Vlijmenaar ook al de Premier League en het World Matchplay.