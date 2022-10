Miljoenen tonnen gas door leidingen Hollands Diep: 'Beter toezicht nodig'

230 miljoen ton aan aardgas en vloeistoffen stroomt er jaarlijks door de leidingen in de tunnel onder het Hollands Diep. Met de sabotage van de gasleiding Nordstream in het achterhoofd, rijst de vraag of de pijpleidingen in West-Brabant wel veilig zijn. Om risico's te voorkomen, pleit directeur Ferdinand van den Oever van Leidingenstraat Nederland (LSNed) voor een tweede tunnel en beter toezicht. "Het is wat mij betreft al vijf over twaalf.”

De buizen en leidingen in de tunnel onder het Hollands Diep verbinden de havens van Rotterdam en Antwerpen. Ze worden gebruikt voor het transport van onder meer petrochemische vloeistoffen zoals aardolie, maar ook aardgas, waterstof en dataverkeer. De tunnel is onderdeel van de leidingenstraat die in West-Brabant loopt, vanaf het Hollands Diep bij Noordschans naar de Belgische grens bij Woensdrecht.

De leidingenstraat loopt van Antwerpen naar Rotterdam

Doordat de buizen in de leidingenstraat in een betonnen tunnel liggen, is een sabotage actie zoals in de Oostzee volgens Ferdinand van den Oever nauwelijks denkbaar. “De leidingen in deze tunnel zijn heel goed beschermd. Ze worden voortdurend in de gaten gehouden door sensoren en onze mensen.”

"We moeten wildgroei aan pijpleidingen voorkomen."

Maar er ligt wel een ander veiligheidsprobleem op de loer. Want de huidige tunnel dateert uit 1972 en zit bijna vol. En de vraag voor een plek in de buisleidingenstraat is groot. Zo moeten er alleen al zes buizen bij om over een aantal jaar Rotterdam via Moerdijk aan te sluiten op het industriegebied Chemelot in Limburg. “Dit is een serieus knelpunt, want er is maar plaats voor drie leidingen in deze Delta Corridor”, legt Van den Oever uit. Daarom moet er volgens Van den Oever nu snel iets gebeuren. Anders gaan bedrijven zelf nieuwe buisleidingen boren, vreest hij. En dan dreigt een wildgroei aan pijpleidingen in Brabantse bodem. Met alle gevolgen van dien. "Dat leidt tot meer versnippering en raakt de ondergrond op een gegeven moment vol."

De tunnel met leidingen (foto: Erik Peeters).

Volgens de directeur moet Brabant dit te allen tijde voorkomen. “Dat kan alleen met een centrale beheerder die is toegerust met het toezicht en onderhoud. Denk aan een organisatie die vergelijkbaar is met Rijkswaterstaat voor de wegen of ProRail voor de spoorwegen. Het ontbreekt nu nog aan uniform toezicht.”

"Dit is de meest veilige vorm van grondstoffentransport."