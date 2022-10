Brabantse pluimveehouders krijgen het zwaar door ophokplicht

De ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten is weer verlengd vanwege de vogelgriep. Dat maakte landbouwminister Piet Adema afgelopen woensdag bekend. Bij de sector komt de verlenging binnen als een grote klap.

Op langere termijn kan volgens Bart-Jan Oplaat, voorzitter Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, de ophokplicht voor grote financiële problemen zorgen bij de pluimveehouders. "Zeker voor de houders die biologische en vrije-uitloopeieren verkopen", legt Oplaat uit. "Na 16 weken ophokplicht mogen de eieren van kippen die normaalgesproken wel vrij kunnen rondlopen niet meer als vrije-uitloopeieren verkocht worden." Daardoor gaan de prijzen van die eieren ook flink naar beneden. "Dat kan op weekbasis zo'n 3000 euro schelen bij de inkomens van de houders."

Elke week duurder

Pluimveehouder Siemons uit Roosendaal bevestigt dat. "Door terugschaling van vrije uitloop- naar scharrelei zakt de prijs met ongeveer 2 à 3 cent. Reken dat door op alle eieren en dan kom je inderdaad op een paar duizend euro per week." Siemons heeft dat al eerder meegemaakt, maar toen werden ze tot op zekere hoogte gecompenseerd door supermarkten. "Of dat nu ook weer gebeurd is nog even afwachten."

Bijna vijftien jaar lang konden de klanten bij Siemons voor bijna dezelfde prijs eieren kopen. "Nu, door de stijgende energieprijs en hoge kosten voor voer, moet ik mijn klanten elke week vertellen: 'Als je volgende week terugkomt, zijn ze weer duurder'." Dat wordt volgens Siemons alleen maar erger. "Hopelijk duurt dit niet al te lang meer."

Vleeskuikens geruimd

Dit jaar alleen al zijn er in Brabant 208.000 vleeskuikens geruimd vanwege de vogelgriep. In maart van dit jaar zijn er in Son 161.000 geruimd en in januari 47.000 in Willemstad. "Er komt ook een nieuwe golf met vogels vanuit Siberië deze kant op", legt Bart-Jan Oplaat uit. "We weten ook totaal niet wat zij voor een virus met zich mee kunnen brengen en of onze dieren daar ziek van worden."

Om in de toekomst meer pluimvee te kunnen beschermen zijn er verschillende opties, maar daar lopen de houders tegen problemen aan. "We kunnen bijvoorbeeld laserstralen gebruiken om de stallen te beschermen, alleen dan zit je weer met vergunningen en vergunningsaanvragen die tijd in beslag nemen." Ook kan er gebruik gemaakt worden van een geluidskanon. "Daar is op de Betuwe mee geëxperimenteerd, maar daar raakten vogels aan gewend. Dus dat helpt ook niet op lange termijn."

Vaccins

Op dit moment is er volgens Bart-Jan Oplaat maar één belangrijke oplossing voor het probleem. "Vaccins." Het pluimvee is nog niet beschermd tegen de vogelgriep. "Er worden proeven gedaan met vaccins, dat zou de beste optie zijn om de vogelgriep te kunnen weren uit de stallen." Maar omdat de vaccin-ontwikkeling nog in een proeffase zit, kan het nog heel lang duren voordat de houders er gebruik van kunnen maken.

