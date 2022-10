Wilde achtervolging op snelweg, man (27) met drugs opgepakt

Een 27-jarige man uit Breda is maandagnacht aangehouden na een wilde achtervolging op onder meer de snelweg. De man, die geen geldig rijbewijs had, reed veel te hard en weigerde een stopteken van de politie. Hij had drugs bij zich.

De man werd op de Nieuwe Kadijk in Breda bij een snelheidscontrole door agenten gespot. Hij reed 136 kilometer per uur, veel harder dan de 70 kilometer die is toegestaan.

De agenten zetten de achtervolging in en gaven de automobilist een stopteken, maar de man bleef doorrijden. Op de A27 bij de afslag Bavel vloog de auto uit de bocht en belandde in de berm.

Harddrugs

Vervolgens rende de bestuurder weg en stak hij de snelweg over, maar een agent wist hem aan te houden. De bestuurder had geen geldig rijbewijs en had harddrugs bij zich. Hij testte negatief op gebruik van alcohol of drugs.