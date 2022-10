Man met tatoeages op armen en gezicht doet greep uit kassa bij supermarkt

Supermarkt Jan Linders aan de Grotestraat in Cuijk is maandag rond kwart over zes overvallen door een man met tatoeages op armen en gezicht. Dat meldt de politie.

De man kwam eerder al in de winkel en kwam op een later moment weer terug. Hij wilde vervolgens iets afrekenen. Zodra de kassalade open ging, deed de man een greep in de kassa en ging er vandoor. Welke richting hij in is gegaan is niet duidelijk. Het signalement is ook nog niet compleet maar duidelijk is dat de man tatoeages heeft op armen en gezicht.

De politie zocht met meerdere auto's in de omgeving naar de man. Er worden camerabeelden uitgekeken en de politie zoekt getuigen. Over de buit worden geen mededelingen gedaan. Er raakte niemand gewond bij de overval.

De winkel bleef na de overval open.