Snoepfabrikant bouwt nieuwe fabriek in Roosendaal

De snoepjes van Red Band en Lonka blijven waarschijnlijk ook in de toekomst van de band rollen in Roosendaal. Het Zweedse moederbedrijf Cloetta bouwt hiervoor een nieuwe fabriek. Eerder dit jaar maakte de snoepfabrikant bekend de twee fabrieken in Roosendaal en een vestiging in Turnhout te sluiten.

De directie gaf daarbij aan om ‘de nieuwbouw in de omgeving van Roosendaal te plegen.’ Het bedrijf heeft nu zijn oog laten vallen op een braakliggend terrein van negen hectare tussen de Rucphensebaan en Spectrum aan de rand van de wijk Kortendijk. Er is hier plek voor het merendeel van de 350 werknemers.

"Er ligt nog niets vast."

De gemeente Roosendaal is opgetogen over het voorgenomen besluit: “Wij zijn er erg blij mee. Zeker als het gaat om behoud van de werkgelegenheid en de kennis voor de stad en de regio. Er komt ook een ontwikkelingslaboratorium naar deze plek waar technisch geschoold personeel van allerlei niveau’s aan de slag kan”, aldus wethouder Sanneke Vermeulen van de gemeente Roosendaal. Woordvoerder Debby Tjon-Sien-Fat van Cloetta houdt nog wel een slag om de arm. “We zetten in op meerdere locaties en er ligt nog niks vast. We zijn nog in een heel vroeg stadium. Zo ligt er nog geen concreet plan en we zijn ook nog niet gestart met de aankoop van de grond of het formele traject van vergunningsaanvragen.”

"Cloetta past binnen de huidige bestemming."

De komst van Cloetta naar industrieterrein De Meeten 2 leidt mogelijk tot meer vrachtverkeer op de toegangswegen. Wethouder Arwen van Gestel van de gemeente Roosendaal legt uit dat dit voor deze omgeving al langer was ingecalculeerd. “Cloetta past dus binnen de huidige bestemming”, aldus de wethouder. Hij benadrukt dat het bedrijf ‘de omwonenden zal betrekken bij hoe het perceel uiteindelijk wordt ingedeeld’. Volgens Cloetta valt daarbij te denken aan informatie avonden. In 2026 moeten de eerste snoepjes in de nieuwe fabriek gemaakt worden.