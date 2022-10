Dieven doden puppy en nemen de rest van het pasgeboren nestje mee

Het baasje van de Duitse herder Nora en haar negen puppy’s kan het nog steeds niet geloven. Maandagochtend is haar nestje van drie weken oud gestolen. Een van de diertjes lag doodgetrapt bij de heg. “Waarschijnlijk begon die te piepen en waren ze bang dat we het zouden horen. Hoe ziek ben je dan?”

Gevoelens van verdriet, woede en onmacht wisselen elkaar in rap tempo af aan de Volkelseweg in Boekel. Hond Nora had drie weken geleden haar eerste nestje gekregen. Dat is tussen kwart voor en kwart over zeven 's ochtends meegenomen in een donker busje met belettering erop. “Ik heb de auto nog net gezien, maar ze gingen er al vandoor”, vertelt de eigenaresse.

“Ze hebben haar dood gestampt om haar stil te krijgen."

Alsof de diefstal nog niet erg genoeg is, doet ze vervolgens een gruwelijke ontdekking op de grond. “Een van de puppy’s lag daar met d’r tongetje uit haar mond, dood. Ze hebben haar gewoon ijskoud dood gestampt om haar stil te krijgen.” Het raakt het baasje en haar gezin zichtbaar als ze erover vertelt. “Harteloos, gewoon harteloos”, zegt ze. “Er zat aan een kant van haar hoofd allemaal zand. We hebben ook schoenafdrukken naast de heg in het zand gevonden.” Moederhond Nora likte haar overleden puppy nog. Een hartverscheurende aanblik. Van de drie teefjes en vijf reutjes die meegenomen zijn ontbreekt ieder spoor.

De gestolen Duitse herdertjes waren net drie weken oud

De Duitse herder is volgens het baasje flink van slag. “Ze zoekt haar pups, haar kinderen.” Ook op de familie heeft de diefstal grote indruk gemaakt. “Ik kom nu ’s avonds weer een beetje tot mijzelf. Mijn zoon is nog naar school geweest, maar die kwam weer terug. Die zat alleen maar met zijn gedachten bij de puppy’s.” Op sociale media gaan verhalen rond dat het nestje van een broodfokker komt. “Niets van waar, dit was Nora haar eerste nestje en ze is pas tweeënhalf.” Het gezin heeft eerder nestjes gehad, met andere honden, maar moet niets van de broodfok hebben. “Het is ook echt niet leuk als mensen dat schrijven en denken.”

“Ze moeten van de puppy’s geweten hebben.”

De zwarte Duitse herder en haar kroost verbleven in het stenen schuurtje op het erf. Het staat vlakbij het huis en is van daaruit ook goed te zien. Vanaf de openbare weg juist niet. “Ze moeten van de puppy’s geweten hebben en zijn ook over de heg geklommen. Als ze het hek open hadden gedaan was er een bel afgegaan.” Dierenartsen in de wijde omgeving zijn inmiddels ingelicht over de diefstal in de hoop dat iemand ze daar brengt.

Moederhond Nora

“Ze zijn nog afhankelijk van hun moeder. De pups hadden net de oogjes open en konden een beetje lopen.” Het gezin maakt zich net als de politie ernstig zorgen over de gezondheid van de kleine Duitse herdertjes. Naast de zorgen over de pups, moet er ook goed op moeder Nora gelet worden. "Ze produceert nog volop melk, maar die wordt niet gedronken. Daardoor is er een aanzienlijke kans op uierontsteking." De dierenarts is daar inmiddels op voorbereid.

"Dit is gewoon voor het geld!"