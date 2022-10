Zeynep Dag steunt topvrouw door haar schoenen uit museum te halen

De succesvolle Eindhovense schoenenontwerpster Zeynep Dag (32) gaat haar schoenen uit het Waalwijkse schoenenmuseum halen. Ze doet dit omdat ze het niet eens is over 'hoe het museum met hooggeplaatste vrouwen omgaat'. Het museum heeft ondertussen de schoenen van de Eindhovense al vervangen door een foto en gaat binnenkort met de ontwerpster in gesprek.

Er klinkt persoonlijk leed door uit de reactie van de succesvolle schoenendesigner. "Ik herken inderdaad heel snel de signalen. Niet als volwaardige worden gezien. Het moeilijker maken dan nodig is. Afstraffen zodra je niet helemaal in de pas loopt. Je moet je als vrouw drie keer zo hard bewijzen om aan de top te komen en te blijven. Dat is ook mijn ervaring."

Sinds vorige week is Van Heesch niet meer actief voor het Schoenenkwartier. "Ze is per direct ontslagen, terwijl haar contract pas 1 december afloopt', zegt Zeynep verontwaardigd.

Een telefoontje naar woordvoerder Monique Hendriks van het museumkwartier leert dat de directeur niet per direct ontslagen is. "Ze is vrijgesteld van werk", licht ze toe. Een gesprek tussen de directeur en haar tijdelijke opvolger verliep niet goed waarna besloten is dat het beter is dat ze niet meer aan het werk hoeft. Ze is dus niet ontslagen."

Het rommelde al langer in het Schoenenkwartier. In de krant liet de directeur zich eerder ontvallen dat ze vanaf het begin een moeilijke werkrelatie had met een van de mannelijke bestuurders. Er werden haar onterechte verwijten gemaakt.

Het huidige bestuur van twee personen, een man en een vrouw, gaat binnenkort plaatsmaken voor een Raad van Toezicht die uit meer personen zal bestaan. "De huidige bestuursleden gaan daar geen deel van uitmaken", zo laat woordvoerder Hendriks van het Schoenenkwartier weten. Ondertussen worden de taken van de directeur zo lang als nodig overgenomen door een vervanger. "Een vrouw", voegt Hendriks er nog snel aan toe.

