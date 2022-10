Nieuwe wegversmalling veel te gevaarlijk, eerste ongeluk al gebeurd

Een nieuwe wegversmalling in Overloon is volgens veel weggebruikers veel te gevaarlijk. De weg werd twee weken geleden aangepakt en het eerste ongeluk is inmiddels een feit.

De versmalling ligt op de route vanuit Venray, net als je bij Overloon de bebouwde kom binnenrijdt. Vooral de onoverzichtelijke bocht die net voor de versmalling ligt, levert gevaarlijke situaties op, zeggen inwoners van het dorp in reacties op een bericht op overloonnieuws.nl. Twee auto's op elkaar gebotst

Ook Anita Klaassen werd verrast. “Ik kwam vorige week in het donker vanuit Venray. Ik rijd netjes zestig. Totdat ineens die wegversmalling opdoemde. Ik schrok me kapot. Hij was bijna niet te zien. Er is geen verlichting. En het is bijna niet te zien of er wat aankomt", schrijft ze. Vorige week was er een ongeluk bij de wegversmalling. Twee auto’s botsten op elkaar. De inzittenden zijn gecontroleerd en hoefden niet naar het ziekenhuis. Veel mensen op Facebook zijn niet verbaasd dat er een ongeluk is gebeurd. “Daar begint het al. Veel te gevaarlijk gemaakt daar”, schrijft Melanie Bergmans. “Dit was te verwachten”, zegt Nicole Bloemen “Welke malloot heeft dit verzonnen? Terug naar de tekentafel voor er meer ongelukken gebeuren.” De gemeente Land van Cuijk is om een reactie gevraagd. Ze hebben nog niet gereageerd.