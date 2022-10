Tilburgse hondenhandelaar opgepakt in Amsterdam na undercoveractie

Een malafide hondenhandelaar (25) uit Tilburg is maandagochtend opgepakt in hartje Amsterdam. Dat gebeurde nadat dierenorganisatie House of Animals undercover ging na een verontrustend telefoontje van een dierenarts. “Wij hebben samen met de politie een puppy besteld bij deze handelaar”, vertelt Karen Soeters van House of Animals. De pup bleek er slecht aan toe te zijn.

De puppy komt uit Bulgarije en is volgens zijn paspoort 23 weken oud. Maar na onderzoek door een dierenarts die ter plaatse kwam, blijkt dat de hond niet ouders dan 10 weken is. “Waarschijnlijk is ie zelfs maar acht weken oud. En een pup mag pas over de grens als ie 15 weken oud is”, vult Soeters aan. “Het was echt een heel klein hondje, een bolletje. De pup was helemaal verzwakt.”

Soeters had de handelaar al een tijdje in de gaten, vertelt ze tegen Omroep Brabant. “Maar na een melding van een doodzieke hond zijn we een undercoveractie gestart. We hebben een pomeriaan (dwergkeeshondje, red.) besteld in samenwerking met de politie.” De hond werd voor 1250 euro aangeboden, inclusief afleveren tot aan de deur.

Hondsdolheid

Een dag na de aanhouding is de dierenactiviste nog altijd boos. Vooral ook omdat er geknoeid is met de inentingen. “De inentingen bij de papieren zijn allemaal vals, het waren gewoon gekopieerde stickers. Het hondje is niet ingeënt tegen hondsdolheid.” En dat is volgens Soeters gevaarlijk. “Nu kennen we die ziekte niet in Nederland maar door al die broodfokkers moeten we ons echt zorgen maken dat hondsdolheid de kop opsteekt in ons land.”

Dierenorganisatie House of Animals heeft tientallen broodfokkers in het vizier, maar zomaar elke malafide handelaar aanpakken kan niet. “Via Marktplaats kennen we heel veel illegale puppyhandelaars, het is echt een goudmijn. Maar voordat we echt in actie kunnen komen, moeten we een dossier opbouwen.” En in het geval van de Tilburgse hondenhandelaar lukte dat via een tip van een dierenarts en het bestellen van een pup.

Tweede keer

Soeters doet namens House of Animals aangifte van illegale puppyhandel: “Het is de tweede keer dat we op deze manier een handelaar aanpakken.” De vorige keer ging ook om een andere Tilburgse broodfokker die in Amsterdam een pup kwam afleveren. “Die pup werd rechtstreeks uit Bulgarije naar Nederland vervoert. Het beestje was helemaal verzwakt door de lange reis.” Deze keer lijkt het erop dat de pups eerst zijn ondergebracht in Tilburg.