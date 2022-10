Man ontvoerd en mishandeld door drie mannen in Tilburg

Een 29-jarige man is vorige week dinsdag in Tilburg ontvoerd en mishandeld. Dat meldt de politie. Aan het begin van avond zou hij door twee mannen meegenomen zijn op de Burgemeester Brokxlaan, aan de achterkant van het station. Aan de Lange Nieuwstraat werd hij vervolgens hardhandig in een auto geduwd.

