Bestelbus met drugsafval in woonwijk, ruimen neemt uren in beslag

Een bestelbus met heel waarschijnlijk drugsafval is dinsdagmiddag gevonden middenin een woonwijk in Breda. Dinsdagavond rond de klok van tien waren verschillende bedrijven nog altijd druk doende om al het materiaal op te ruimen. De opruimoperatie duurde nog tot laat in de avond.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De bestelbus viel dinsdagmiddag op omdat de bus zonder kentekenplaten stond geparkeerd aan de Karel Doormanlaan. Aan de buitenkant was goed te zien dat de bus zwaar beladen was. De politie heeft de brandweer erbij gehaald en zij hebben de bus geopend. Volgens een 112-correspondent kwam er een chemische lucht naar buiten. De bus bleek een gekoeld exemplaar te zijn. Doordat de bus zo goed geïsoleerd was, is de chemische geur waarschijnlijk niet eerder opgemerkt. In de bus stond onder meer een grote vloeistofcontainer van 1000 liter. De inhoud van die container is overgepompt in kleinere vaten omdat het anders niet te vervoeren bleek. De herkomst van de bus en het afval is nog niet duidelijk. Dat wordt door de politie onderzocht.

Foto: Tom van de Put - SQ Vision