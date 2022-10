Baansprinter Harrie Lavreysen wil meer goud op WK

Harrie Lavreysen wil woensdagavond in Frankrijk zijn eerste gouden medaille op het wereldkampioenschap baanwielrennen binnenhalen. Hij zou dan met twee landgenoten voor de vijfde keer op rij goud op het onderdeel teamsprint moeten veroveren. Het record van vijf op rij staat op naam van de Fransen. "Dat is dan een mooie extra uitdaging", stelt Lavreysen

Ondanks al zijn wereld- en Olympische titels van de afgelopen jaren is Lavreysen hongerig op dit WK. "Ik heb wel vakantie gehad in de winter, maar heb zin om weer te beginnen."

Het WK vindt plaats in een buurgemeente van Parijs. Op die piste spelen in 2024 ook de Olympische wedstrijden zich af. Het is ver weg, maar eigenlijk ook heel dichtbij, beseft de renner uit Luyksgestel. "Dit is een beetje een tussen-WK. Maar met daarna alleen nog het WK van 2023 hebben we tot de Spelen maar twee grote toernooien. Ik kijk ernaar uit om te laten zien wat ik kan."