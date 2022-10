Metropole Orkest speelt Eftelingmuziek: ‘Alsof ik in de attractie zit'

Het beroemde Metropole Orkest gaat de muziek uit de Efteling live spelen. Met een extra grote bezetting van zeventig muzikanten brengt het orkest de bekendste melodieën komend weekend tot leven in de Mainstage in Den Bosch. “Als ik de muziek speel, voelt het alsof ik zelf in de achtbaan zit”, zegt de Tilburgse cellist Jascha Albracht.

Jascha is in Tilburg geboren en opgegroeid. Vroeger was hij vaste gast in het attractiepark: “En nu ik zelf een gezin heb, komen we er nog steeds een paar keer per jaar.”

Ook voor dirigent Maurice Luttikhuis is het concert met Eftelingmuziek een mooi avontuur: “De omvang waarin we dit gaan brengen, met extra muzikanten en een koor, is gigantisch.” Zijn favoriet is de Danse Macabre van Camille Saint-Saëns: de muziek uit het Spookslot. “Dat vergt technische hoogstandjes van het orkest. Het is een waanzinnig stuk.”

Maar toch. Het Metropole Orkest werkt met grote namen als Robbie Williams, speelt op prestigieuze biënnales, doet concerten met de BBC. Hoe goed is de muziek van de Efteling? Jascha: “Het is goed opgebouwd, het heeft sfeer en het is filmisch. Dus het is heel pakkend voor het publiek. De componisten die het meeste hebben geschreven, Ruud Bos en René Merkelbach, zijn echt klasbakken.”

Voor organisator Stijn Ceelen was het bijzonder dat hij het Metropole Orkest kon strikken voor dit concert. Eerder organiseerde hij al concerten met filmmuziek. Voor deze gelegenheid zocht hij naar iconische muziek dichter bij huis. En zo kwam hij bij het attractiepark in Kaatsheuvel terecht. “Het is onderdeel van het Nederlandse DNA”, oordeelt hij. “Het prikkelt je verbeelding en brengt je als volwassene weer terug naar je kindertijd. Zeker als je het live hoort. Dat geeft een andere emotie, het klinkt anders dan via een laptop, CD of in het park.”

Het Metropole Orkest geeft dit weekend drie uitvoeringen in de Mainstage in Den Bosch. Later is het concert ook nog te zien in Rotterdam en Antwerpen.