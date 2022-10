Tentslapers Adèle en Noam hebben eindelijk een huis gevonden

De twee buitenlandse studenten Adèle en Noam sliepen een maand lang in een tent in de achtertuin van een woning. Na veel slechte nachten en een oproep op meerdere mediakanalen, kregen ze veel berichtjes waarin slaapplekken werden aangeboden. Gelukkig vonden ze zelf, net voor de periode van koude nachten, een antikraakwoning.

Met een beetje moeite opent Noam de deur van de woning. “Welkom in ons nieuwe huis. We zijn er heel blij mee. Eindelijk weer in een goed bed slapen met een dak boven je hoofd. Ik merk dat ik weer veel meer energie heb en dat is erg fijn, zeker op school.”

Adèle denkt nog vaak terug aan de nachten in de tent en beseft maar al te goed hoe fijn het is dat Noam en zij nu een dak boven hun hoofd hebben. ”We sliepen er niet veel. De tent was kapot en er kwam veel wind binnen. Nu we in dit huis zitten, beseffen we weer hoe fijn dit is.”

Een paar dagen wonen Adèle uit Frankrijk en Noam uit de VS nu in hun nieuwe huis. De studenten hebben veel spullen gekregen van vrienden, familie, en ook van vreemden die hun verhaal hadden gehoord. “Het is nog een beetje een rommel. We hebben nog geen tijd gehad om het allemaal een plek te geven, maar we zijn er wel ontzettend blij mee.”

Toch is het huis niet heel warm, en ook niet echt veilig. De dames slapen met extra dekens over zich heen en eerder deze week kwam Noam tot de ontdekking dat er een inbreker binnen is geweest. Gelukkig misten ze niets. “Om het huis te beveiligen en verwarmen is best veel geld nodig en dat hebben we niet. Maar we hebben dekens, spullen en er komen nog twee studenten bij wonen. Daardoor wordt het steeds veiliger en gezelliger.”

In de woonkamer staan twee banken, een kast en een tafel die gemaakt is van een deur. Ze hebben grootse plannen om er een mooi huis van te maken, maar twijfelen of ze die gaan uitvoeren. Hun huurcontract kan immers ieder moment worden opgezegd, vertelt Noam. “Het is een antikraakwoning, dus we weten niet hoe lang we kunnen blijven. Dat kan een anderhalf jaar zijn, maar ook een maand.”