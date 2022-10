Shorttracker Friso Emons terug bij wereldtop

Shorttracker Friso Emons heeft zich voor het eerst sinds 2019 geplaatst voor de World Cup-wedstrijden van dit seizoen. De Tilburger werd door de bondscoach geselecteerd vanwege zijn goede prestaties op de trials en de Dutch Open van afgelopen weekend. “Ik ben er ontzettend blij mee”, laat Emons weten.

Voor Emons is de selectie een fijn begin van het seizoen. “De World Cup is een kans om mezelf te laten zien en om me verder te ontwikkelen.”

De 24-jarige Tilburgse shortracker werd afgelopen weekend bij de Dutch Open tweede op de 1500 meter. “Het was spannend”, blikt Emons terug.

Op die afstand is hij samen met Sjinkie Knecht en Jens van ’t Woud geselecteerd. Voor de andere afstanden en de teamonderdelen bekijkt de bondscoach per wedstrijd wat de opstelling wordt. “Niets is zeker, maar ik ben er in ieder geval bij.”