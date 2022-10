Wild Port of Europe toont ongeziene natuur op onverwachte plek in Moerdijk

Bunzingen, egels of mantelmeeuwen. Ze blijken zich prima thuis te voelen rond de haven van Moerdijk. De dieren spelen dan ook een belangrijke rol in de natuurfilm Wild Port of Europe. Een aantal basisschoolleerlingen uit Zevenbergen kreeg woensdag alvast een voorproefje van de film die voor een deel in Moerdijk is opgenomen.

De kinderen uit de groepen 7 en 8 kijken haast betoverd naar het scherm wanneer moeder bunzing na een barre tocht haar ‘grijsbruine boefjes’ trakteert op een vers gevangen veldmuis. “Ik vind het knap dat ze alles zo goed in beeld hebben gekregen”, vertelt Maick van basisschool De Boemerang in Zevenbergen. Regisseur Willem Berents is onder de indruk van de reacties van de scholieren. “Kinderen zijn eerlijk en direct. Uit de vragen merkte ik dat ze onder de indruk zijn. Ze willen weten hoe we te werk zijn gegaan en ze vragen meer informatie over de dieren. Dat maakt deze filmvoorstelling heel erg leuk.”

"Ik zag direct een verhaal."

De opnames voor Wild Port of Europe vonden plaats tussen 2019 en 2021. Er werd gefilmd rond de havens van Moerdijk en Rotterdam. Toch was het industrieterrein Moerdijk in 2016 nog het oorspronkelijke uitgangspunt voor de film. “Ik kreeg een uitnodiging van het Havenbedrijf Moerdijk en Shell om eens te komen kijken omdat het best bijzonder is wat hier te zien is. Ik was aanvankelijk sceptisch omdat ik een echte natuurfilmer ben. Maar toen ik eenmaal ging kijken, was ik verbaasd en ik zag er direct een verhaal in”, aldus de regisseur.

"Wij denk nog te veel in hokjes terwijl de natuur overal is."

Om de dieren in hun eigen omgeving te kunnen filmen, werden verschillende camera’s waaronder eentje ter grootte van een flinke dobbelsteen gebruikt. “Ik vind het heel knap dat ze zo dichtbij hebben kunnen filmen. Zo kom je veel te weten over de natuur”, aldus basisschoolleerling Fem.

Basisschoolkinderen zagen vandaag de film over de natuur in het industriegebied (foto: Erik Peeters).

In de film worden de dagelijkse werkzaamheden in de haven weergegeven tegen de achtergrond van de natuur eromheen. Willem Berents hoopt dat het verhaal overkomt bij de kijkers: “We willen met deze film ongeziene natuur op totaal onverwachte plekken laten zien. Wij denken nog te vaak in hokjes terwijl de natuur overal is.”

"Het is belangrijk dat mensen hier over nadenken."

Maick vindt het een mooie film. Hij had niet verwacht dat er zo dichtbij zulke mooie dieren wonen. “Het is belangrijk dat mensen hierover nadenken en de film gaan zien.” Wild Port of Europe draait vanaf 20 oktober in alle bioscopen. Alle overige leerlingen in de groepen 7 en 8 op basisscholen in de gemeente Moerdijk krijgen de film vanaf volgende maand te zien.