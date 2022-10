Grensoverschrijdend gedrag: topman Amphia Ziekenhuis vertrekt

Topman Olof Suttorp van het Amphia Ziekenhuis in Breda stapt op vanwege grensoverschrijdend gedrag richting een medewerkster. Dat laat het ziekenhuis woensdagmiddag in een verklaring weten.

De medewerkster heeft bijna drie weken geleden melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag door Suttorp. In een afscheidsverklaring staat dat Suttorp meerdere keren 'affectieve gevoelens' heeft geuit naar een medewerkster. Hierdoor voelde zij zich onveilig. "Van dat gedrag heb ik spijt", schrijft hij. Een woordvoerder van het ziekenhuis benadrukt dat er geen sprake was van seksuele intimidatie of fysiek contact.

Sinds de melding is binnengekomen, werkt Suttorp niet meer in het ziekenhuis. De Raad van Commissarissen (RvC) en Suttorp hebben na overleg besloten dat de wegen van het ziekenhuis en de topman scheiden. Met de medewerkster gaat het volgens een ziekenhuiswoordvoerder naar omstandigheden goed. Zij krijgt ondersteuning.

Sinds 2008

Suttorp was sinds 2008 bestuursvoorzitter van het Amphia Ziekenhuis. "De afgelopen jaren heb ik met veel plezier samen met veel collega’s kunnen bouwen. Ik kijk terug op een mooie periode in mijn carrière", zegt Suttorp.

De inmiddels oud-voorzitter wordt in de verklaring geprezen door de Raad van Commissarissen. "Olof heeft zich bewezen als een kundig bestuurder en Amphia kan terugkijken op mijlpalen als de nieuwbouw, de JCI-accreditatie, het managen van de COVID19-crisis en de bestuurlijke herinrichting", schrijft RvC-voorzitter Wim Stalman.

Bestuursleden Christianne Lennards en Ivo Vergouwen nemen de taken van Suttorp op zich, tot er een nieuwe bestuurder is gevonden.