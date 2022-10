Dieven roven luxe douchecabines uit tenten van camping in Rucphen

Ongeloof bij Clara en Olav, uitbaters van de camping 'De Heerlijkheid' over de roof van drie luxe douchecabines. Bij de Heerlijkheid kan je wat luxer kamperen, inclusief eigen sanitair in de tent. Daarom zijn zes tenten voorzien van een luxe douchecabine met regendouche. Dieven hebben drie cabines vakkundig gedemonteerd en gestolen uit de tenten.

Eigenaresse Clara van de Heerlijkheid kan het nauwelijks bevatten. Er is ook verdriet en boosheid. Want precies een jaar zijn ze bezig om van een voormalige boerderij een mooie verblijfplaats te maken voor vakantiegangers. De tenten staan in een weiland aan de rand van een bos. De luxe douchecabines zijn het paradepaardje van de camping, zegt Clara. Bovendien hebben de dieven ook wastafels, pannen, kookplaten en beddengoed meegenomen. Clara is bang dat ze terugkomen om het karwei af te maken.

Een luxe regendouche, zoals die is gestolen

Aan de manier waarop de cabines gedemonteerd zijn, is te zien dat het om kenners en vaklui moet gaan. Alleen wat slangen herinneren eraan dat er ooit een douchecabine stond. Uit een van de tenten waar de cabine nog wel staat, hebben de dieven wel de douchekop meegenomen. Op het veld aan de rand van het bos konden ze ongestoord hun gang gaan. Een tent, die kan je zo in, al denkt Clara nu wel na over een alarmering tegen diefstal.

Een paar slangen op de plek waar de cabine stond