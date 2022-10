Preproloog van de Dakar Rally verdwijnt na vele jaren uit Brabant

De Preproloog in aanloop naar de Dakar Rally 2023 wordt dit jaar niet in Brabant gehouden. Het evenement op 6 november is afgelast omdat de gemeente Eersel geen vergunning afgeeft aan organisator William Zweerts de Jong. De aanvraag is te laat en onvolledig gedaan. De Preproloog is nu verplaatst naar 20 november in het Overijsselse Markelo. Een aantal Brabantse coureurs doet daarom uit onvrede niet mee.

Met het afblazen van de Preproloog verdwijnt een mooie traditie uit Brabant. Het voorstellen van de Nederlandse deelnemers aan de zwaarste rally ter wereld gebeurt namelijk al sinds 2003 in deze echte Dakar-provincie. Eerst in Valkenswaard en later in Eersel.

"Ik kreeg het in Eersel niet rond en Markelo ging er wel voor", legt organisator William Zweerts de Jong uit. "We gaan Brabant dus verlaten en dat komt doordat de gemeente Eersel ineens niet meer mee wilde werken. Ik was iets te laat met de aanvraag, maar het was wel volgens de regels."

'Zaakjes niet voor elkaar'

Het is een lezing die in het Dakarwereldje wordt betwijfeld. Sterker nog, meerdere bronnen laten weten dat Zweerts de Jong zijn zaakjes niet voor elkaar had en dat de gemeente Eersel daarom de stekker uit de vergunningaanvraag trok. Een voorbeeld daarvan is dat bijvoorbeeld een medisch plan - ook na herinnering - ontbrak.

De organisator van de Preproloog gaat het evenement nu dus in het oosten van het land houden. "Ik ben blij met Markelo", zo zegt hij. "Daar heb ik het wel in vier weken kunnen regelen. Twee weken later dan gepland, maar de wagens en motoren gaan pas een week later de boot op naar Saudi-Arabië."

'2500 kaarten verkocht'

Zwerts de Jong zag de bui dus al een tijdje hangen, maar informeerde deelnemers pas op woensdag en toeschouwers op donderdag over de verplaatsing. Al die tijd ging de kaartverkoop gewoon door. Volgens de organisatie zijn er al 2500 verkocht. Dakar-fans met bijvoorbeeld een hotelboeking moeten nog maar zien of ze die kunnen annuleren.

Maar het is hoe dan ook erg zuur voor de organisator van de Preproloog. Hij zag namelijk de laatste twee jaar zijn evenement in Eersel door corona al niet doorgaan.

William Zwerts de Jong moet nu zorgen dat hij alle toeschouwers en deelnemers twee weken later dan gepland van Brabant naar Overijssel krijgt. De echte fans zullen wel komen maar een aantal Brabantse Dakar-coureurs gaan dat in ieder geval niet doen, zo laten ze al weten.