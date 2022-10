13.000 nieuwe huizen bouwen per jaar, maar de vraag is of dat lukt

Het wordt een hele kluif om de vaart te houden in de woningbouw in onze provincie. Volgens provinciebestuurder Erik Ronnes zijn er in Brabant weliswaar genoeg bouwplannen, maar staat het bouwtempo tegelijk onder druk: "Een forse opgave."

Donderdagmiddag heeft de provincie met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting afgesproken dat er tot 2030 ieder jaar 13.000 huizen worden gebouwd. Twee derde daarvan moeten betaalbare huizen zijn, met een huurprijs tot maximaal duizend euro of een koopprijs tot 355.000 euro. Dertig procent moeten sociale huurwoningen zijn. In 2020 en 2021 werd dat streefgetal van 13.000 gehaald, maar de vraag is of die getallen de komende jaren ook realistisch zijn. Zo zijn de bouwkosten enorm gestegen en is bouwpersoneel amper te vinden.

"In 2030 zullen die nieuwe huizen er staan."

"Het is een forse opgave," geeft gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen toe, "waarbij we ook niet zonder hulp van het Rijk kunnen. Het is nu simpelweg niet te verkroppen hoeveel mensen op zoek zijn naar een betaalbare woning." Toch heeft hij goede hoop. "In 2030 zullen die nieuwe huizen er staan. We hebben de afgelopen twee jaar laten zien dat we het kunnen en er is genoeg plek om te bouwen in Brabant." Hoe dat dan moet gebeuren? "Bijvoorbeeld door gebouwen die niet meer voor hun oude functie gebruikt worden, op een slimme manier om te bouwen tot nieuwe huizen." Dat klinkt veelbelovend, maar voorlopig zijn de cijfers hard. Zo zijn er de afgelopen periode veel minder vergunningen aangevraagd en minder bouwprojecten gestart. Daardoor zal het aantal huizen volgend jaar waarschijnlijk maar met 10.000 stijgen.

"We hebben te lang geloofd dat de markt het wel op zou lossen."