Buurt rook al weken wietlucht: hennepfabriek gevonden midden in woonwijk

Wekenlang roken bewoners van de wijk Lievendaal in Eindhoven al een penetrante wietlucht. Sinds woensdagnacht is duidelijk waar het vandaan kwam: een kleine hennepfabriek achterin een tuin. De politie nam een kijkje en ontdekte niet alleen de hennep maar ook vier mensen die aan het werk waren in het schuurtje.

Donderdagochtend hangt er nog altijd een henneplucht rondom de Van der Lindenstraat. Op straat zijn ze blij dat eindelijk duidelijk is waar die stank vandaan komt.

Misselijkmakend

“Het stinkt echt al wekenlang”, vertelt een vrouw die haar hondje aan het uitlaten is. “Mijn buurvrouw kon zelfs haar raam niet meer openzetten. Ik stond op het punt om zelf de politie te bellen.” Een andere buurtbewoner vertelt dat kinderen al niet meer in de achtertuin konden spelen vanwege de misselijkmakende geur.

Een achterbuurman was gisteravond in de pauze van de Champions League een sigaretje aan het roken toen er een enorme ‘walm’ zijn kant op kwam. “Het stonk ineens heel erg. Ze waren duidelijk bezig met de hennep. Even later stond de politie hier in de straten te zoeken.”

70 planten

De politie kwam uiteindelijk bij een hoekwoning uit. Daar troffen ze vier mensen tussen de 53 en 65 jaar aan die bezig waren met het knippen van hennep. Het viertal is aangehouden. In het kleine huisje werd niet alleen hennep geknipt maar er werd ook wiet gekweekt en gedroogd. Deze verschillende productieprocessen zijn doorgaans op verspreide locaties gevestigd, in het tuinhuisje zat de complete keten dus op één adres. In totaal vond de politie zeventig net geoogste planten.

Volgens buurtbewoners woonde op het adres een man alleen, hij zou nog maar amper een jaar de sleutel van het huis hebben.