Militair raakt gewond in zwembad tijdens oefening met geweer

Een militair van de Landmacht is woensdagnacht naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk in zwembad De Stok in Roosendaal. De man is onwel geworden tijdens een oefening in het zwembad waarbij hij zijn geweer boven water moest houden.

Omdat er een militair betrokken is bij het ongeluk, doet de Koninklijke Marechaussee onderzoek naar het ongeval. “We proberen vast te stellen of het een ongelukkig ongeval is geweest of niet", meldt een woordvoerder.

De woordvoerder weet te melden dat de militair bij de oefening tijdens de Kennismakingsdagen van het Korps Commandotroepen (KCT) kopje onder ging en niet meer boven kwam en kreeg flink veel water binnen. “De militair is direct uit het water gehaald door de oefenleiding.” De man is in het ziekenhuis in Roosendaal onderzocht en later in de nacht ontslagen. Hij wordt door de medische dienst van Defensie in Roosendaal gemonitord. “De militair maakt het op dit moment goed.”

De militair was bezig met een oefening in het zwembad tijdens de zogenoemde Kennismakingsdagen van het Korps Commandotroepen (KCT). Daarbij kunnen militairen die geïnteresseerd zijn in een overstap te maken van hun huidige eenheid naar het KCT, in twee dagen kennismaken met de eenheid en het werk van de special forces. De kennismakingsdagen zijn een verplichting voor zij die willen solliciteren naar een baan als ‘commando speciale operaties’.

De zwemoefening was niet dezelfde als de zwemoefening in 2018 waarbij korporaal Mark Ruben overleed. In 2018 ging het een oefening waarbij een stuk onder water moest worden gezwommen.

