Gevangenis zoekt medewerkers, maar je komt niet zomaar binnen

Gedetineerden die geen bezoek mogen ontvangen, een beveiliger minder inzetten of geen zorg verlenen: het is simpelweg geen optie bij de PI in Vught. Daarom wordt er alles aan gedaan om nieuw personeel te vinden. “Voor nu lukt het nog, we moeten ook wel. Maar door de krappe arbeidsmarkt maak ik me wel zorgen”, zegt Monique, zij is recruiter van de gevangenis en zoekt dus nieuwe medewerkers.

Net zoals in elke sector staan er ook bij de gevangenis in Vught tientallen vacatures open. Vooral complexbeveiligers, forensisch therapeutisch medewerkers, arbeidsbegeleiders en penitentiair inrichtingswerkers zijn hard nodig. Zij zijn belangrijk bij de dagelijkse zorg, beveiliging en bewaring van gevangenen. “Wij kunnen niet zonder deze mensen. Dat gaat ook niet gebeuren”, zegt Monique stellig.

“Niet iedereen kan zomaar bij de PI Vught werken.”

Maar het vinden van personeel is niet zo makkelijk. Om te kunnen werken in de gevangenis, moet je door een flinke selectie heenkomen. De procedure duurt zes weken en bestaat onder meer uit een motivatiebrief, een eerste en tweede gesprek, een fysieke vaardigheidstest, een persoonlijkheidstest en je moet een Verklaring Omtrent het Gedrag krijgen. Die strenge selectieprocedure zorgt ervoor dat potentiële medewerkers toch afvallen. “Niet iedereen kan zomaar bij de PI Vught werken. Je werkt met een heel leuke, interessante doelgroep, die soms ook heel lastig is. Voor de veiligheid van medewerkers en gedetineerden moet je daarom aan veel eisen voldoen”, vertelt Monique.

“Mensen weten vaak niet wat er achter die blauwe poort gebeurt.”

Naast een strenge selectieprocedure speelt ook de onwetendheid van potentiële medewerkers mee. “Mensen weten vaak niet wat er achter die blauwe poort gebeurt. Als je solliciteert hebt eigenlijk nog geen idee op wat voor plek je komt te werken”, zegt Monique. Daarom kregen zeventig geïnteresseerden twee weken geleden de kans om te ervaren hoe het is om in de gevangenis te werken. Naast een rondleiding, konden de bezoekers kennismaking met medewerkers en gedetineerden. “We willen mensen laten voelen hoe het is om hier rond te lopen. Vaak weten ze dan pas of de functie op deze plek bij hen past.” Dat bleek succesvol, want van de zeventig potentiële sollicitanten heeft een derde gesolliciteerd.

“Gedetineerden zitten soms langer in hun cel door personeelstekort.”

Maar ondanks de nieuwe sollicitanten, maakt Monique zich zorgen over de toekomst, door de krapte op de arbeidsmarkt. De gevangenis is namelijk verplicht om zorg te verlenen en heeft daarvoor genoeg personeel nodig. “We kunnen niet zomaar zeggen dat iemand minder zorg of geen familiebezoek krijgt. Het komt soms wel voor dat gedetineerden langer in hun cel zitten, omdat wij door personeelstekort programma’s moeten inkorten.”

“Veel mensen willen of durven niet te werken in de EBI.”

In de EBI, de Extra Beveiligde Inrichting, waar de gevaarlijkste criminelen opgesloten zitten, lijken er geen problemen te ontstaan door het personeelstekort. Terwijl je zou verwachten dat de animo om daar aan de slag te gaan niet erg groot is. "Sommigen zien dat misschien juist als een extra uitdaging”, zegt Monique. En in de EBI werken veelal mensen met jarenlange ervaring. “De mensen die er werken, kennen de wereld binnen de gevangenismuren al goed. Zij werkten vaak al jaren in een andere functie.”