Brug bouwen en dijk dichten: oefenen voor als het water komt

In de polder tussen Hooge en Lage Zwaluwe werd donderdag een tijdelijke brug gebouwd en achter de kassen in Made werd een dijkdoorgang gedicht. Defensie en de Veiligheidsregio oefenden in de gemeente Drimmelen wat er moet gebeuren als het water komt.

Na een korte uitleg bij een tijdelijke commandopost aan de Drimmelense haven begon donderdagmorgen de oefening. Het scenario? "Het weer is bar en boos. Er waait een harde wind, windkracht 7. Verschillende plekken in het gebied lopen onder water", omschrijft Vincent Baartmans van de Veiligheidsregio.

Overleg in de commandopost

Direct verdwijnen leden van defensie, geneeskundige hulpverleners, de Veiligheidsregio en het waterschap in de commandopost voor overleg. Daar worden alle informatiestromen bijgehouden via tv- en computerschermen.

Hierop is onder meer een crisismanagementsysteem te zien waarin updates van alle hulpdiensten worden gevolgd. Daarnaast wordt onder meer het weer en de nieuwsmedia nauwlettend in de gaten gehouden.

Gat in de dijk

Het waterschap oefent bij de Steelhovensedijk in Made, waar een dijkdoorgang op een goederenspoor gedicht moet worden. Daarvoor wordt een dubbele laag van betonnen balken gebruikt waarin zand en klei worden gegoten. Deze constructie wordt vervolgens aan de buitenkant verstevigd met zandzakken.

Op deze manier wordt het overstromingsgebied afgesloten. "Zo vertraag je de overstroming een halve tot anderhalve dag", legt Jack Rombouts van Waterschap Brabantse Delta uit. "Zo is er meer tijd voor een evacuatie."

Mobiele brug

Een paar kilometer verderop, in de polder tussen Hooge en Lage Zwaluwe, leggen militairen ondertussen een mobiele brug aan. Daarover kunnen het waterschap en andere hulpdiensten na een dijkdoorbraak en overstroming materiaal vervoeren naar moeilijk bereikbare plekken. "Naast bruggen bouwen worden wij als defensie ingezet bij evacuaties en dijkversterking. Ook patrouilleren we op dijken."

Communicatie is het allerbelangrijkste onderdeel bij deze oefening. "Alle organisaties spreken een andere taal", vertelt Michael Berger, officier Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. "De waterschappen hebben een eigen taal, defensie ook. Dankzij zo'n oefening weten we wat we van elkaar kunnen verwachten. We kunnen zo ook sneller op elkaar reageren wanneer we echt in een crisissituatie terechtkomen."