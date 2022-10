Wapenhandelaar verstopte pistolen in geheime ruimte: 3,5 jaar cel

Een wapenhandelaar (32) uit Rijsbergen moet 3,5 jaar de cel in. Hij had een revolver, een twintigtal pistolen, honderden patronen en onderdelen van vuurwapens in zijn bezit. De politie vond die in april 2019 in de kluis en in een verborgen ruimte in het kantoorpand van de man en van zijn medeverdachte.

Malini Witlox Geschreven door

Op een van de bureaus werd een MacBook, een kladblok en een mobiele telefoon gevonden die vaak wordt gebruikt als cryptofoon. Met de laptop had de man naar verschillende wapens gezocht. Op het kladblok stonden de namen van vuurwapens en de bijbehorende prijzen. De verdachte handelde puur uit winstbejag en trok zich niets aan van de veiligheidsrisico’s, meent de rechtbank. Hij ziet bovendien niet in dat zijn handelen erg is en neemt geen verantwoordelijkheid. De rechtbank Oost-Brabant sloot zich daarom aan bij de eis van de officier van justitie. De medeverdachte kreeg eerder dezelfde straf.