Onruststokende Zürich-supporters vertrekken nog voor de wedstrijd naar huis

De fans van voetbalclub FC Zürich zaten donderdagavond niet in het Philips Stadion tijdens de wedstrijd tegen PSV. Na de rellen eerder die avond in het centrum van Eindhoven besloten ze naar huis te gaan.

Dat laat de Zwitserse club weten op Twitter.

PSV speelde donderdagavond negen uur in het Stadion in Eindhoven een wedstrijd tegen FC Zürich. Supporters van die club verzamelden zich rond vier uur 's middags op de Markt, waar ze flink tekeer gingen. Die onrust zou ontstaan zijn nadat een van de supporters door de politie werd aangehouden.

Op social media gingen al snel videobeelden rond waarop te zien was dat er stoelen door de lucht vlogen en tafels naar de ME werden gegooid. Het overdekte winkelcentrum Heuvel ging dicht, de ME haalde fietsen weg en de horeca op de Markt sloot de deuren. De ME zette de toegangswegen naar de Markt af en sloot de hooligans uiteindelijk in.

Relschoppers naar stadion begeleid

De groep die voor de onrust zorgde is vlak voor de wedstrijd door de politie naar het stadion begeleid. Er ontstond volgens een 112-correspondent nog even een relletje toen zij langs het stamcafé van de PSV-aanhang kwamen, maar de politie wist de groepen uit elkaar te houden. Daarna zijn de Zwitserse fans huiswaarts gekeerd.

Donderdagmiddag gooiden de relschoppers op de Markt met stoelen en tafels: